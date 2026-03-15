Українки залишилися без медалі в лижній гонці на 20 км серед незрячих

Сергій Шаховець — 15 березня 2026, 14:23
Оксана Шишкова
Паралімпійський комітет України

На зимових Паралімпійських іграх 2026 розіграли комплект нагород у лижній гонці на дистанції 20 кілометрів серед жінок у класі з порушенням зору.

На старт гонки вийшли 10 спортсменок, в тому числі дві українки – Романа Лобашева та Оксана Шишкова. Ще три учасниці не вийшли на старт.

Реклама:

Найкраще серед українок виступила Шишкова, яка фінішувала шостою з відставанням 10 хвилин 23 секунди від переможниці гонки.

Паралімпійські ігри 2026. Лижні перегони. Жінки, 20 км, клас з порушенням зору

  • 1. 🥇 Анастасія Багіян (Росія) – 43:59.1
  • 2. 🥈 Сімона Бубенічкова (Чехія) +3:28.1
  • 3. 🥉 Ван Юе (Китай) +4:59.6
  • ...
  • 6. Оксана Шишкова (Україна) +10:23.2
  • 7. Романа Лобашева (Україна) +11:44.7

Раніше повідомлялося, що українка Олександра Кононова здобула "бронзу" в лижній гонці на 20 км у класі стоячи на Паралімпіаді-2026.

Нагадаємо, що 15 березня завершується Паралімпіада-2026. За текстовою трансляцією останнього змагального дня можна стежити за посиланням.

