Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Спорт взяв гору: президент МПК цинічно відреагував на скарги України під час Паралімпіади

Сергій Шаховець — 16 березня 2026, 16:46
Ендрю Парсонс
x.com/parsonsandrew

Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс висловив розчарування скаргами України під час Паралімпіади-2026.

Про це повідомляє Associated Press.

На думку Парсонса, Національний паралімпійський комітет України та комітети інших країн намагалися відвернути увагу від спорту. Водночас функціонер висловив співчуття "ситуації в Україні" та може "лише уявити собі весь жах".

"Певною мірою ці спроби перемкнути увагу на політику розчаровують. Сподіваюся, що це стане уроком і для тих національних комітетів, які вважали за краще зосереджуватися більше на політичній стороні питання, ніж на спортивній, тому що спорт взяв гору", – сказав Парсонс

Нагадаємо, що збірна України та низка інших країн бойкотували церемонії відкриття та закриття Паралімпіади через участь російської та білоруської делегацій, що виступали під своїми прапорами.

Крім того, представники української команди постійно зазнавали тиску від представників МПК. Зокрема організатори Паралімпіади-2026 заборонили українським паралімпійцям використовувати форму з мапою країни. Українській біатлоністці Олександрі Коновій зробили зауваження за "антивоєнні" сережки з написом "Stop War".

Читайте також :
Паралімпійські ігри Паралімпіада-2026

Паралімпійські ігри

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік