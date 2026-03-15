Гелюта не фінішував у слаломі на Паралімпіаді-2026: усі медалісти

На зимових Паралімпійських іграх-2026 у Мілані розіграли комплекти нагород у парагірськолижному спорті. Чоловіки змагалися у слаломі у трьох класах: серед спортсменів із порушеннями зору, стоячи та сидячи.

У класі спортсменів із порушеннями зору чемпіоном Паралімпіади став представник Італії Джакомо Бертаньоллі із часом 43.21. Друге місце посів поляк Міхал Голас (+0.84), а третє – канадець Калле Ерікссон (+1.60).

У змаганнях стоячи золоту медаль здобув француз Артур Боше з результатом 41.81. Срібну нагороду виграв росіянин Алєксєй Бугаєв (+1.35), бронзову – швейцарець Робін Куш (+1.58).

Серед спортсменів у класі сидячи найкращий час показав японець Такеші Судзукі – 43.65. Срібним призером став норвежець Єспер Педерсен (+0.17), бронзовим – китаєць Чень Лян (+0.28).

Щодо українців, Максим Гелюта не зміг завершити першу спробу у класі сидячи (DNF). Максим впав, зійшов з дистанції та не брав участі в другому заїзді.

