Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Микола Літвінов — 15 березня 2026, 15:55
Гелюта не фінішував у слаломі на Паралімпіаді-2026: усі медалісти
Максим Гелюта
Instagram

На зимових Паралімпійських іграх-2026 у Мілані розіграли комплекти нагород у парагірськолижному спорті. Чоловіки змагалися у слаломі у трьох класах: серед спортсменів із порушеннями зору, стоячи та сидячи.

У класі спортсменів із порушеннями зору чемпіоном Паралімпіади став представник Італії Джакомо Бертаньоллі із часом 43.21. Друге місце посів поляк Міхал Голас (+0.84), а третє – канадець Калле Ерікссон (+1.60).

У змаганнях стоячи золоту медаль здобув француз Артур Боше з результатом 41.81. Срібну нагороду виграв росіянин Алєксєй Бугаєв (+1.35), бронзову – швейцарець Робін Куш (+1.58).

Серед спортсменів у класі сидячи найкращий час показав японець Такеші Судзукі – 43.65. Срібним призером став норвежець Єспер Педерсен (+0.17), бронзовим – китаєць Чень Лян (+0.28).

Щодо українців, Максим Гелюта не зміг завершити першу спробу у класі сидячи (DNF). Максим впав, зійшов з дистанції та не брав участі в другому заїзді.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Паралімпійські ігри Паралімпіада-2026

Паралімпійські ігри

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік