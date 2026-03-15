Баль зупинився за крок від медалі в лижній гонці на 20 км на Паралімпіаді-2026

У неділю, 15 березня, відбулись змагання з паралижних гонок на Паралімпіаді-2026 серед чоловіків у класі сидячи.

Вони долали дистанцію 20 кілометрів. Україну на трасі представляли: Григорій Шимко, Олександр Алексик та Павло Баль.

Найкраще виступив саме останній. Він посів четверте місце.

Переможцем став росіянин. У трійці також фінішували представники Китаю та Італії.

Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, 20 км, чоловіки. Клас сидячи

2. 🥈 Мао Жонгву (Китай) +50.8

3. 🥉 Джузепе Ромеле (Італія) +1:22.1

...

4. Павло Баль +1:33.6

9. Григорій Шимко +2:25.4

12. Олександр Алексик +3:59.1

1. 🥇 Іван Голубков (Росія) – 51:55.0

Нагадаємо, що 15 березня завершується Паралімпіада-2026.