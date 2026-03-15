Легендарна Оксана Мастерс виграла п'яту медаль на Паралімпіаді-2026

Американка українського походження Оксана Мастерс виграла п'яту медаль на Паралімпійських іграх 2026 в Італії.

36-річна спортсменка фінішувала з третім часом у паралижній гонці на 20 кілометрів, ставши бронзовою призеркою.

Паралімпійською чемпіонкою стала представниця Південної Кореї Юнджі Кім, а срібну нагороду здобула німкеня Аня Вікер.

Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, 20 км, жінки. Клас сидячи

1. 🥇 Юнджі Кім (Південна Корея, LW10.5) 58:23,3

2. 🥈 Аня Вікер (Німеччина, LW10) +54,1

3. 🥉 Оксана Мастерс (США, LW12) +1:11,2

Раніше в Мілані-Кортіні легендарна американка стала чемпіонкою в парабіатлоні у спринті, тріумфувала у спринті з лижних перегонів, виграла гонку на 10 км класичним стилем, а також здобула золоту медаль у змішаній естафеті.

Загалом це вже 19-та в кар'єрі Оксани нагорода на зимових Паралімпіадах. Крім того, вона успішно виступала на літніх Паралімпійських іграх, де здобула чотири золоті медалі у паралімпійському велоспорті та одну "бронзу" в паравеслуванні.