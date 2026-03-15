Зимові Олімпійські ігри-2026

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Україна буде бойкотувати церемонію закриття Паралімпіади-2026

Денис Іваненко — 15 березня 2026, 08:51
Україна буде бойкотувати церемонію закриття Паралімпіади-2026
Збірна України в повному складі бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпійських ігор-2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У Національному паралімпійському комітеті України заявили, що "синьо-жовті" продовжать бойкотувати урочистості пов'язані з Паралімпіадою. Причиною такого рішення є присутність на цій події делегацій з Росії та Білорусі, яких допустили до участі у змаганнях під власною символікою.

Нагадаємо, що НПК України на початку Паралімпійських ігор також проігнорував церемонію відкриття. Тоді Україну підтримали ще 15 країн, представники яких не відвідали той захід.

Зазначимо, що перед останнім змагальним днем "синьо-жовті" мають у своєму активі 17 нагород, з яких три – золоті. В медальному заліку "синьо-жовті" посідають сьому сходинку. Розклад змагань за 15 березня можна подивитись за посиланням.

