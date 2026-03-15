Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Збірна Китаю перемогла Чехію в матчі за "бронзу" Паралімпійських ігор 2026

Сергій Шаховець — 15 березня 2026, 15:25
Матч за бронзу Китай – Чехія
У неділю, 15 березня, на Паралімпійських іграх 2026 відбувся матч за третє місце у чоловічому парахокейному турнірі, в якому збірна Китаю перемогла команду Чехії.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

У першому періоді на майданчику точилася рівна боротьба. Ба більше, в дебюті чехи двічі закинули шайби у ворота китайців після ударів Кубеша та Зелінки.

Збірна Китаю ще до перерви відновила статус-кво завдяки зусиллям Цзіньтао та Чжидуна.

У другому періоді цифри на табло не змінилися. Переможець матчу визначився у третьому періоді. Тянь Цзіньтао оформив дубль та приніс Китаю бронзову медаль.

Зимові Паралімпійські ігри-2026
Матч за третє місце, 15 березня

Китай – Чехія 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Зазначимо, що на минулій Паралімпіаді у Пекіні-2022 китайці теж здобули "бронзу".

Фінал парахокейного турніру між командами США та Канади розпочнеться о 17:05 за київським часом. Нагадаємо, що на ОІ-2026 збірна США з хокею перемогла Канаду з рахунком 2:1.

Слідкуйте за найцікавішими подіями останнього змагального дня Паралімпіади-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

