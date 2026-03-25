У срібного призера Паралімпійських ігор забрали медаль

Бразильський тріатлоніст Ронан Нуньєс Кордейро позбавлений срібної медалі Паралімпійських ігор-2024 у Парижі через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного паралімпійського комітету (ІРС).

Заборонена речовина – стероїд 19-норандростерон – була виявлена ​​в пробі спортсмена, взятої 2 вересня 2024 після закінчення змагань з паратріатлону в класі PTS5 (для спортсменів з певними обмеженнями функцій кінцівок), де він заробив срібну медаль.

Ця речовина включена до забороненого списку Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) у категорію S1.1 "Анаболічні андрогенні стероїди".

IPC звинуватив бразильця в порушенні антидопінгових правил. Спортсмен їх відкинув та зажадав проведення слухання, щоб оскаржити факт порушення. Незалежний антидопінговий трибунал IPC 28 січня 2026 року ухвалив, що спортсмен порушив правила.

Результати Кордейру на Паралімпіаді-2024 були анульовані, він позбавлений нагород, очок та призових. Його срібна медаль має перейти німцю Мартіну Шульцю, який посів третє місце, а бронза — португальцю Філіпі Маркешу, який фінішував четвертим.

IPC передав справу до Міжнародного союзу триатлону (World Triathlon) для визначення подальших наслідків, включаючи можливу дискваліфікацію відповідно до антидопінгових правил.

Кордейро – перший бразилець в історії, який завоював медаль у паратріатлоні. Він також є першим паралімпійцем, який позбавлений нагороди за допінг на Іграх-2024.

