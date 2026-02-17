Мейяр зібрав повний комплект нагород, Коцар стала 10-ю в бігейрі: підсумки Олімпіади за 16 лютого

16 лютого, у десятий день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, було розіграно 6 комплектів нагород. Медальна скарбничка збірної України залишається порожньою.

Нідерландська шорттрекістка Ксандра Велзебур здобула другу золоту медаль італійських Ігор, ставши переможницею на дистанції 1000 метрів. Раніше вона тріумфувала й на вдвічі коротшій дистанції.

Ксандра Велзебур Getty images

Канадійка Кортні Саро стала володаркою "срібла" (на 500-метрівці вона взяла "бронзу"), а третю позицію посіла представниця Кореї Кім Гіль Лі.

Зазначимо, що італійка Аріанна Фонтана, що стала першою спортменкою в історії, яка завойовувала медалі на шести Олімпіадах поспіль, стартувала у головному фіналі 1000-метрівки, однак фінішувала четвертою.

Шорт-трек. Жінки, 1000 м

Ксандра Велзебур (Нідерланди) – 1:28.437 Кортні Саро (Канада) – +0.086 Кім Гіль Лі (Корея) – +0.177

В останньому виді програми чоловічих гірських лиж – слаломі – чемпіоном став швейцарець Лоїк Мейяр. Для нього це третя медаль на поточній Олімпіаді: раніше він завоював срібло в командній комбінації та бронзу в гіганті.

Лоїк Мейяр Getty images

Другу позицію посів австрієць Фабіо Гштрайн, а третю – норвежець Хенрік Крістофферсен. Лідер після першої спроби, співвітчизник Крістофферсена Атле Лі Макграт зійшов з дистанції в другому заїзді.

Українець Дмитро Шеп'юк посів 32 позицію серед спортсменів, які зуміли дістатися фінішу.

Гірські лижі. Чоловіки, слалом

Лоїк Мейяр (Швейцарія) – 1:53.61 Фабіо Гштрайн (Австрія) – +0.35 Хенрік Крістофферсен (Норвегія) – +1.13

Завершилися й олімпійські змагання зі стрибків на лижах з трампліна. Вперше в історії розігрувалися нагороди у чоловічому парному командному турнірі (суперкоманда). "Золото" завоював австрійський дует Ян Хьорль/Штефан Ембахер. Для Ембахера це перша олімпійська медаль у кар'єрі, Хьорль 4 роки тому завоював золото в класичному командному турнірі.

Ян Хьорль та Штефан Ембахер Skijumping.pl

"Срібло" отримав польський дует Павел Вонсек/Кацпер Томасяк, "бронзу" – норвежці (Йоханн Андре Форфанг/Крістоффер Еріксен Сундал). Зазначимо, що вирішальна, третя спроба була скасована за 4 стрибки до кінця через складні погодні умови.

Від збірної України змагалися Євген Марусяк та Віталій Калініченко, однак вони припинили боротьбу вже після першої спроби, посівши 14 місце.

Стрибки з трампліна. Чоловіки, суперкоманда

Австрія – 568.7 Польща – 547.3 Норвегія – 538.0

Фрістайлістки розігрували нагороди у дисципліні бігейр. Через сильний снігопад усі фінальні спроби було перенесено більш ніж на годину.

Переможницею стала канадійка Меган Олдем, яка вже завойовувала "бронзу" на нинішній Олімпіаді у слоупстайлі. Не зуміла захистити свій пекінський титул відома китайська спортсменка та модель Ейлін Гу. Вона здобула вже друге для себе на поточних Іграх "срібло".

Бронзовою медалісткою стала італійка Флора Табанеллі. Зазначимо, що на старт змагання не вийшла представниця Швейцарії Матільда Гремо. Вона на Олімпійських іграх-2026 уже перемагала у слоупстайлі.

25-річна українка Катерина Коцар посіла 10 місце, останнє серед усіх учасниць фіналу, з результатом 156.00.

Катерина Коцар Getty images

У першій спробі українка показала результат у 82 бали, а другий виявився слабкішим – 72. Третій стрибок Катерини судді оцінили в 74 пункти. Спортсменки мали три спроби, з яких дві найкращих йшли у загальний залік.

Коцар стала першою в історії України спортсменкою, яка пробилася до фіналу Олімпійських ігор у бігейрі.

Фрістайл. Жінки, бігейр

Меган Олдем (Канада) – 180.75 Ейлін Гу (Китай) – 179.00 Флора Табанеллі (Італія) – 178.25

Змагання у жіночому монобобі виграла американка Елана Маєрс Тейлор, яка в останньому четвертому заїзді зуміла випередити німкеню Лауру Нольте. Нольте у ньому показала лише дев'ятий час серед двадцяти спортсменок.

Елана Маєрс Тейлор Getty images

"Бронзу" здобула ще одна американка, Кайлі Армбрустер Гамфріс, перша олімпійська чемпіонка в цій дисципліні у Пекіні-2022.

Бобслей. Жінки, монобоб

Елана Маєрс Тейлор (США) – 3:57.93 Лаура Нольте (Німеччина) – +0.04 Кайлі Армбрустер Гамфріс (США) – +0.12

Чинні чемпіони світу Ріку Міура та Рюїті Кіхара з Японії стали переможцями змагань спортивних пар у фігурному катання. 8 лютого в Мілані та чотири роки тому в Пекіні вони завойовували "срібло" в командних змаганнях. Після короткої програми дует Міура/Кіхара посідав лише п'яте місце, однак довільну японці відкатали на одному диханні.

Ріку Міура/Рюїті Кіхара Getty images

Друге місце посіли представники Грузії, Анастасія Метьолкіна та Лука Берулава, третє – німці Мінерва Фаб'єн Хазе та Нікіта Володін. Метьолкіна та Володін є етнічними росіянами, які через неможливість виступати на міжнародних змаганнях за команду країни-агресорки переїхали до інших держав у пошуках кращої долі. Абсолютно типова історія для Олімпіади-2026.

Фігурне катання. Спортивні пари

Ріку Міура/Рюїті Кіхара (Японія) – 231.24 Анастасія Метьолкіна/Лука Берулава (Грузія) – 221.75 Мінерва Фаб'єн Хазе/Нікіта Володін (Німеччина) – 219.09

У жіночому хокеї визначилися фіналістки. Мало хто сумнівався ще до початку турніру, що у вирішальному матчі зіграють збірні США та Канади. Так і сталося. Американки у півфіналі розтрощили Швецію з рахунком 5:0, а канадійки перемогли Швейцарію – 3:1. Попри відсутність очікуваного розгрому, співвідношення кидків говорить само за себе: 45-10 на користь Канади.

Успіх і травма Гандея

Шорттрекіст Олег Гандей кваліфікувався у чвертьфінал Олімпади на дистанції 500 метрів. Українець стартував в одному забігу із дворазовим чемпіоном Ігор-2026, нідерландцем Єнсом ван'т Ваутом, американцем Брендоном Кімом та узбекистанцем Даніілом Ейбогом.

Представники США та Узбекистану зіткнулися на дистанції, що призвело до падіння Гандея. Результат американця анулювали, завдяки чому Олег і пройшов до чвертьфіналу.

Олег Гандей Getty images

Однак при падінні наш спортсмен отримав пошкодження ноги, через яке може пропустити наступний раунд змагань. Наразі невідомо, чи зуміє Гандей вийти на старт чвертьфіналу 18 лютого.

Медальний залік

Збірна Норвегії 16 лютого не зуміла здобути жодного "золота", однак продовжує впевнено лідирувати у неофіційному медальному заліку. У команди наразі 12 золотих, 7 срібних та 9 бронзових нагород. Італія, як і раніше, перебуває на другій позиції (8-4-11), американці треті (6-8-5).

17 лютого, в одинадцятий день Олімпійських ігор, буде розіграно 7 комплектів нагород.