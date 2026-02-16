Коцар посіла 10-те місце у жіночому бігейрі на ОІ-2026, канадка Олдем виграла "золото", випередивши чемпіонку Пекіна Ейлін Гу

У понеділок, 16 лютого, на Олімпійських іграх-2026 були розіграні медалі з фрістайлу серед жінок у дисципліні бігейр.

Україну у фіналі представляла фрістайлістка Катерина Коцар, яка посіла 10 місце з результатом 156.00

У першій спробі українка набрала 82 бали, а от другий виявився слабкішим – 72. Третій стрибок Катерини суді оцінили в 74. Спортсменки мали три спроби, з яких дві найкращих йшли у загальний залік.

Олімпійською чемпіонкою у цій дисципліні стала канадська фрістайлістка Меган Олдем, яка набрала 180.75, "срібло" виграла дворазова чемпіонка Пекіна-2022, та срібна призерка цьогорічних Ігор у слоупстайпі Ейлін Гу – 179.00, а бронзову нагороду виборола представниця Італії Флора Табанеллі (178.25).

Зазначимо, що Катерина стала першою в історії України спортсменкою, яка пробилася до фіналу Олімпійських ігор у бігейрі. У кваліфікації вона посіла 11 місце.

Олімпійські ігри-2026

Бігейр, жінки

1. Меган Олдем (Канада) – 180.75

2. Ейлін Гу (Китай) – 179.00

3. Флора Табанеллі (Італія) – 178.25

...10. Катерина Коцар (Україна) – 156.00

Слідкуйте за текстовою трансляцією десятого змагального дня Олімпіади-2026.