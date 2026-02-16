Гандей кваліфікувався у чвертьфінал шорт-треку на 500 метрів

У понеділок, 16 лютого, відбувається кваліфікація у шорт-треку на 500 метрів, де виступив й українець Олег Гандей.

Він змагався в сьомому забігу. Киянин у своїй четвірці посів третє місце після падіння одразу трьох спортсменів з результатом 49,02 секунди.

Проте після перегляду повтору дискваліфікували американця Кіма Брендона. Тому українець став другим.

За регламентом по два кращих спортсмени проходять до чвертьфіналу. Також туди потраплять четверо найшвидших, що посіли треті місця у своїх заїздах.

Змагання 1/4 фіналу відбудуться 18 лютого. Вони розпочнуться о 21:15 за Києвом.

Нагадаємо, що напередодні українцю вдалося вийти до фіналу Б у змаганнях на 1500 метрів. Він посів загальне 16-те місце, оновивши рекорд України.