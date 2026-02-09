Мілан-Кортіна-2026. День 4. Текстова трансляція

У неділю, 9 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 5 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Перші старти Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

11:00. Усіх вітаємо на черговому дні Зимових Олімпійських ігор-2026. Відкривають змагання вже традиційно керлінгісти 🥌. Сьогодні, 9 лютого, відбуваються заключні матчі попереднього раунду, за підсумком якого визначаться півфінальні пари. Учора стало відомо, хто саме побореться за медалі.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію другого змагального дня головної спортивної події року, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

Напередодні стало відомо, яку травму отримала Ліндсі Вонн внаслідок жахливого падіння на Олімпіаді-2026.