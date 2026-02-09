Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Мілан-Кортіна-2026. День 4. Текстова трансляція

Станіслав Лисак, Денис Шаховець — 9 лютого 2026, 10:00
Getty Images
Мілан-Кортіна-2026. День 4. Текстова трансляція

У неділю, 9 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 5 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Перші старти Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

11:00. Усіх вітаємо на черговому дні Зимових Олімпійських ігор-2026.

Відкривають змагання вже традиційно керлінгісти 🥌. Сьогодні, 9 лютого, відбуваються заключні матчі попереднього раунду, за підсумком якого визначаться півфінальні пари.

Учора стало відомо, хто саме побореться за медалі.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію другого змагального дня головної спортивної події року, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

Напередодні стало відомо, яку травму отримала Ліндсі Вонн внаслідок жахливого падіння на Олімпіаді-2026.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри-2026
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік