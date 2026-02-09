Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Стало відомо, яку травму отримала Вонн внаслідок жахливого падіння на Олімпіаді-2026

Олег Дідух — 9 лютого 2026, 00:42
Стало відомо, яку травму отримала Вонн внаслідок жахливого падіння на Олімпіаді-2026
Ліндсі Вонн
Getty Images

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн перенесла операцію після важкого падіння під час швидкісного спуску на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Кортіні д'Ампеццо.

Про це повідомляє CNN.

З траси Вонн на вертольоті доправили до лікарні "Ка Фончелло" в місті Тревізо. Там у неї виявили складний перелом лівої ноги та негайно провели операцію.

Зазначимо, що лише 30 січня Вонн під час етапу Кубку світу в Кранс Монтані (Швейцарія) порвала передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна. Попри настільки важку травму, 41-річна американка наважилася виступити на Олімпіаді.

Читайте також :
Фото Повернення "черепашки". Неймовірна історія злетів і падінь легендарної Ліндсі Вонн

Нагадаємо, швидкісний спуск у жінок відбувся в неділю, 8 лютого, та завершився перемогою іншої американки, Брізі Джонсон. Вонн провела на трасі менше 15 секунд, після чого зазнала важкого падіння.

Ліндсі є однією з найтитулованіших гірськолижниць у історії, восени 2024 року вона повернулася у спорт після 5-річної перерви та заміни колінного суглоба в лівій нозі.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 травма Ліндсі Вонн

Ліндсі Вонн

Шокуюче падіння Вонн, відхилений протест росіянина. Підсумки лижного дня на Олімпіаді-2026
Джонсон – олімпійська чемпіонка в швидкісному спуску, Вонн жахливо впала
Травмована Вонн важко впала на олімпійському швидкісному спуску
Спортивний лікар: Історія з травмою Вонн – це піар-хід
Божевілля Вонн, Одерматт проти всього світу. Прев’ю гірськолижних змагань Олімпіади-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік