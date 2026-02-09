Стало відомо, яку травму отримала Вонн внаслідок жахливого падіння на Олімпіаді-2026
Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн перенесла операцію після важкого падіння під час швидкісного спуску на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Кортіні д'Ампеццо.
Про це повідомляє CNN.
З траси Вонн на вертольоті доправили до лікарні "Ка Фончелло" в місті Тревізо. Там у неї виявили складний перелом лівої ноги та негайно провели операцію.
Зазначимо, що лише 30 січня Вонн під час етапу Кубку світу в Кранс Монтані (Швейцарія) порвала передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна. Попри настільки важку травму, 41-річна американка наважилася виступити на Олімпіаді.
Нагадаємо, швидкісний спуск у жінок відбувся в неділю, 8 лютого, та завершився перемогою іншої американки, Брізі Джонсон. Вонн провела на трасі менше 15 секунд, після чого зазнала важкого падіння.
Ліндсі є однією з найтитулованіших гірськолижниць у історії, восени 2024 року вона повернулася у спорт після 5-річної перерви та заміни колінного суглоба в лівій нозі.