Французькі біатлоністи залишили послання українцям після здобуття чемпіонства на ОІ-2026

Денис Іваненко — 9 лютого 2026, 13:35
Після першого виступу на Олімпійських іграх-2026 французькі біатлоністи Лу Жанмонно та Ерік Перро залишили меседж для українців.

Спортсменка, яка здобула "золото" зі своєю збірною у змішаній естафеті, заявила, що їй шкода український народ через агресію Росії. Вона побажала миру нашій країні та знову бути щасливими й почуватися в безпеці.

"Ми не можемо собі уявити, як українці переживають це. Я просто хочу висловити свою повну підтримку. Залишайтеся сильними. Я знаю, що мені пощастило. Я просто бажаю їм, щоб це закінчилося, і вони були такими ж щасливими, як я сьогодні", – сказала біатлоністка.

Також теплі слова для України сказав ще один переможець цієї гонки Ерік Перро.

"Вся моя підтримка кожній родині, кожному українцю, Олімпіада також для того, щоб нести світло людям", – заявив француз.

Зазначимо, що другий біатлонний старт на Олімпійських іграх-2026 відбудеться 10 лютого. О 14:30 за київським часом чоловіки проведуть індивідуальну гонку.

Тренерський штаб збірної України вже визначився зі складом. "Синьо-жовтих" представить чотири спортсмени.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями четвертого змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.

