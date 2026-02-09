Мілан-Кортіна-2026. День 4. Вступ Гераскевича та перший фінал у "літаючих лижників"
9 лютого на спортивних аренах північної Італії відбудуться змагання на Олімпійських іграх 2026 року. У четвертий день головного турніру буде розіграно п'ять комплектів нагород.
"Чемпіон" анонсує старти понеділка.
Виступи українців 9 лютого
Понеділок не буде багатим на виступи українців, а тим паче на медальні фінали за участю українців, який буде лише один.
- 11:30. Скелетон. Офіційне тренування
Прапороносець олімпійської збірної України Владислав Гераскевич проведе в понеділок два заїзди на санно-бобслейному комплексі в Кортіні. Змагальна частина розпочнеться лише 12 лютого, тому наступні дні скелетоністи проведуть в межах офіційних заїздів.
- 12:30. Гірські лижі. Комбінація. Швидкісний спуск. Офіційне тренування
По обіді гірськолижниця Анастасія Шепіленко проведе своє тренування у швидкісному спуску, аби краще дізнатися трасу перед початком офіційних стартів у комбінації (швидкісний спуск + слалом).
- 14:53. Санний спорт. 3 і 4 тренувальні заїзди
Два українські дуети Ігор Гой/Назарій Качмар та Даниїл Марциновський/Богдан Бабура, продовжують обкатувати трасу в Кортіні перед офіційним стартом і своїм дебютом на Олімпіаді.
В перших двох тренувальних заїздах українці замикали топ-10. Старт змагальної програми запланований на 11 лютого.
- 18:00. Санний спорт. Одиночки (заїзд 1)
- 19:32. Санний спорт. Одиночки (заїзд 2)
Це вже не тренування, а перший офіційний старт на цій Олімпіаді для Олени Смаги та Юліанни Туницької.
Ввечері понеділка українки проведуть два заїзди, ще два відбудуться у вівторок. В цьому виді чемпіонка ОІ буде визначена за сумою чотирьох заїздів.
Смага стартуватиме 19-ю, а Туницька вступить у боротьбу 24-ю.
- 19:00. Стрибки з трампліна. Нормальний трамплін. Пробний раунд
- 20:00. Стрибки з трампліна. Нормальний трамплін. Перший раунд
- 21:12. 🥇Стрибки з трампліну. Нормальний трамплін. Фінал
Євген Марусяк та Віталій Калініченко стартують на трампліні в Предаццо. За результатами пробного раунду будуть визначені стартові позиції спортсменів у першому раунді. Тридцять найкращих у першому раунді вийдуть до фіналу, де і будуть розіграні комплекти медалей.
Очікувати якоїсь феєрії від наших спортсменів не доводиться, тому потрапляння до фіналу будемо вважати хорошим результатом.
Де дивитися?
Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.
Медальні фінали
- 14:28. 🥇Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 3)
- 15:00. 🥇Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)
- 18:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
- 21:15. 🥇Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 3)
- 21:15. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал
Повний розклад дня
- 11:05. Керлінг. Змішані пари. Швейцарія – Канада. Попередній етап (сесія 13)
- 11:05. Керлінг. Змішані пари. Італія – США. Попередній етап (сесія 13)
- 11:05. Керлінг. Змішані пари. Норвегія – Корея. Попередній етап (сесія 13)
- 11:05. Керлінг. Змішані пари. Чехія – Естонія. Попередній етап (сесія 13)
- 11:30. Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (швидкісний спуск)
- 13:10. Хокей. Жінки. Японія – Італія. Попередній етап (група B)
- 13:30. Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 1)
- 13:59. Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 2)
- 14:28. 🥇Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 3)
- 15:00. 🥇Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)
- 17:40. Хокей. Жінки. Німеччина – Франція. Попередній етап (група B)
- 18:00. Санний спорт. Одиначки (заїзд 1)
- 18:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
- 19:05. Керлінг. Змішані пари. Півфінал
- 19:05. Керлінг. Змішані пари. Півфінал
- 19:32. Санний спорт. Одиначки (заїзд 2)
- 20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін (раунд 1)
- 20:20. Фігурне катання. Танці на льоду, ритм-танок
- 20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 1)
- 20:52. Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 2)
- 21:15. 🥇Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 3)
- 21:15. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал
- 21:40. Хокей. Жінки. Швейцарія – США. Попередній етап (група A)
- 22:10. Хокей. Жінки. Канада – Чехія. Попередній етап (група A)