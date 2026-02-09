Мілан-Кортіна-2026. День 4. Вступ Гераскевича та перший фінал у "літаючих лижників"

9 лютого на спортивних аренах північної Італії відбудуться змагання на Олімпійських іграх 2026 року. У четвертий день головного турніру буде розіграно п'ять комплектів нагород.

"Чемпіон" анонсує старти понеділка.

Виступи українців 9 лютого

Понеділок не буде багатим на виступи українців, а тим паче на медальні фінали за участю українців, який буде лише один.

11:30. Скелетон. Офіційне тренування

Прапороносець олімпійської збірної України Владислав Гераскевич проведе в понеділок два заїзди на санно-бобслейному комплексі в Кортіні. Змагальна частина розпочнеться лише 12 лютого, тому наступні дні скелетоністи проведуть в межах офіційних заїздів.

Владислав Гераскевич IBFS

12:30. Гірські лижі. Комбінація. Швидкісний спуск. Офіційне тренування

По обіді гірськолижниця Анастасія Шепіленко проведе своє тренування у швидкісному спуску, аби краще дізнатися трасу перед початком офіційних стартів у комбінації (швидкісний спуск + слалом).

Анастасія Шепіленко Getty Images

14:53. Санний спорт. 3 і 4 тренувальні заїзди

Два українські дуети Ігор Гой/Назарій Качмар та Даниїл Марциновський/Богдан Бабура, продовжують обкатувати трасу в Кортіні перед офіційним стартом і своїм дебютом на Олімпіаді.

В перших двох тренувальних заїздах українці замикали топ-10. Старт змагальної програми запланований на 11 лютого.

Ігор Гой та Назарій Качмар, а також Данило Марціновський та Богдан Бабура на п'єдесталі етапу Кубку націй в Обергофі Федерація санного спорту України

18:00. Санний спорт. Одиночки (заїзд 1)

19:32. Санний спорт. Одиночки (заїзд 2)

Це вже не тренування, а перший офіційний старт на цій Олімпіаді для Олени Смаги та Юліанни Туницької.

Ввечері понеділка українки проведуть два заїзди, ще два відбудуться у вівторок. В цьому виді чемпіонка ОІ буде визначена за сумою чотирьох заїздів.

Смага стартуватиме 19-ю, а Туницька вступить у боротьбу 24-ю.

Олена Смага facebook

Юліанна Туницька НОК України

19:00. Стрибки з трампліна. Нормальний трамплін. Пробний раунд

20:00. Стрибки з трампліна. Нормальний трамплін. Перший раунд

21:12. 🥇Стрибки з трампліну. Нормальний трамплін. Фінал

Євген Марусяк та Віталій Калініченко стартують на трампліні в Предаццо. За результатами пробного раунду будуть визначені стартові позиції спортсменів у першому раунді. Тридцять найкращих у першому раунді вийдуть до фіналу, де і будуть розіграні комплекти медалей.

Очікувати якоїсь феєрії від наших спортсменів не доводиться, тому потрапляння до фіналу будемо вважати хорошим результатом.

Віталій Калініченко та Євген Марусяк Skijumping.pl

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.

Медальні фінали

14:28. 🥇Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 3)

15:00. 🥇Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)

18:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м

21:15. 🥇Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 3)

21:15. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал

Повний розклад дня