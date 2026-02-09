Українська правда
Мілан-Кортіна-2026. День 4. Вступ Гераскевича та перший фінал у "літаючих лижників"

Владислав Дудка — 9 лютого 2026, 01:00
Skijumping.pl
Мілан-Кортіна-2026. День 4. Вступ Гераскевича та перший фінал у літаючих лижників

9 лютого на спортивних аренах північної Італії відбудуться змагання на Олімпійських іграх 2026 року. У четвертий день головного турніру буде розіграно п'ять комплектів нагород.

"Чемпіон" анонсує старти понеділка.

Виступи українців 9 лютого

Понеділок не буде багатим на виступи українців, а тим паче на медальні фінали за участю українців, який буде лише один.

  • 11:30. Скелетон. Офіційне тренування

Прапороносець олімпійської збірної України Владислав Гераскевич проведе в понеділок два заїзди на санно-бобслейному комплексі в Кортіні. Змагальна частина розпочнеться лише 12 лютого, тому наступні дні скелетоністи проведуть в межах офіційних заїздів.

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич
IBFS
  • 12:30. Гірські лижі. Комбінація. Швидкісний спуск. Офіційне тренування

По обіді гірськолижниця Анастасія Шепіленко проведе своє тренування у швидкісному спуску, аби краще дізнатися трасу перед початком офіційних стартів у комбінації (швидкісний спуск + слалом).

Анастасія Шепіленко
Анастасія Шепіленко
Getty Images
  • 14:53. Санний спорт. 3 і 4 тренувальні заїзди

Два українські дуети Ігор Гой/Назарій Качмар та Даниїл Марциновський/Богдан Бабура, продовжують обкатувати трасу в Кортіні перед офіційним стартом і своїм дебютом на Олімпіаді.

В перших двох тренувальних заїздах українці замикали топ-10. Старт змагальної програми запланований на 11 лютого.

Ігор Гой та Назарій Качмар, а також Данило Марціновський та Богдан Бабура на п'єдесталі етапу Кубку націй в Обергофі
Ігор Гой та Назарій Качмар, а також Данило Марціновський та Богдан Бабура на п'єдесталі етапу Кубку націй в Обергофі
Федерація санного спорту України
  • 18:00. Санний спорт. Одиночки (заїзд 1)
  • 19:32. Санний спорт. Одиночки (заїзд 2)

Це вже не тренування, а перший офіційний старт на цій Олімпіаді для Олени Смаги та Юліанни Туницької.

Ввечері понеділка українки проведуть два заїзди, ще два відбудуться у вівторок. В цьому виді чемпіонка ОІ буде визначена за сумою чотирьох заїздів.

Смага стартуватиме 19-ю, а Туницька вступить у боротьбу 24-ю.

Олена Смага
Олена Смага
facebook
Юліанна Туницька
Юліанна Туницька
НОК України
  • 19:00. Стрибки з трампліна. Нормальний трамплін. Пробний раунд
  • 20:00. Стрибки з трампліна. Нормальний трамплін. Перший раунд
  • 21:12. 🥇Стрибки з трампліну. Нормальний трамплін. Фінал

Євген Марусяк та Віталій Калініченко стартують на трампліні в Предаццо. За результатами пробного раунду будуть визначені стартові позиції спортсменів у першому раунді. Тридцять найкращих у першому раунді вийдуть до фіналу, де і будуть розіграні комплекти медалей.

Очікувати якоїсь феєрії від наших спортсменів не доводиться, тому потрапляння до фіналу будемо вважати хорошим результатом.

Віталій Калініченко та Євген Марусяк
Віталій Калініченко та Євген Марусяк
Skijumping.pl
Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.

Медальні фінали

  • 14:28. 🥇Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 3)
  • 15:00. 🥇Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)
  • 18:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
  • 21:15. 🥇Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 3)
  • 21:15. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал
Повний розклад дня

  • 11:05. Керлінг. Змішані пари. Швейцарія – Канада. Попередній етап (сесія 13)
  • 11:05. Керлінг. Змішані пари. Італія – США. Попередній етап (сесія 13)
  • 11:05. Керлінг. Змішані пари. Норвегія – Корея. Попередній етап (сесія 13)
  • 11:05. Керлінг. Змішані пари. Чехія – Естонія. Попередній етап (сесія 13)
  • 11:30. Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (швидкісний спуск)
  • 13:10. Хокей. Жінки. Японія – Італія. Попередній етап (група B)
  • 13:30. Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 1)
  • 13:59. Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 2)
  • 14:28. 🥇Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 3)
  • 15:00. 🥇Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)
  • 17:40. Хокей. Жінки. Німеччина – Франція. Попередній етап (група B)
  • 18:00. Санний спорт. Одиначки (заїзд 1)
  • 18:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
  • 19:05. Керлінг. Змішані пари. Півфінал
  • 19:05. Керлінг. Змішані пари. Півфінал
  • 19:32. Санний спорт. Одиначки (заїзд 2)
  • 20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін (раунд 1)
  • 20:20. Фігурне катання. Танці на льоду, ритм-танок
  • 20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 1)
  • 20:52. Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 2)
  • 21:15. 🥇Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 3)
  • 21:15. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал
  • 21:40. Хокей. Жінки. Швейцарія – США. Попередній етап (група A)
  • 22:10. Хокей. Жінки. Канада – Чехія. Попередній етап (група A)
