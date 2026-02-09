Стрибки з трампліна. Українці не відібралися в другу спробу на Олімпіаді-2026

Українські стрибуни на лижах з трампліна, Євген Марусяк і Віталій Калініченко, не зуміли пробитися до другої спроби особистого турніру на нормальному трампліні (HS 107) на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії.

Євген Марусяк стрибнув на 99 метрів і посів у підсумку 42 місце. У Калініченка – дистанція в 94,5 метра та 47-ма позиція з 50 учасників. У фінальний раунд пробиваються лише 30 кращих.

Виграв першу спробу німець Філіпп Раймунд. Він на 1 бал випереджає француза Валентена Фубера, топ-3 замикає норвежець Крістоффер Еріксен Сундал. Лідер Кубку світу словенець Домен Превц, іде восьмим.

Результати першої спроби:

Фінальний раунд у Предаццо розпочнеться о 21:12 за київським часом.