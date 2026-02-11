Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

На тлі заборони Гераскевича: американський фігурист, який має коріння з Росії, присвятив виступ на Олімпіаді-2026 загиблим батькам

Софія Кулай — 11 лютого 2026, 08:24
Максим Наумов
Максим Наумов виступив у короткій програмі у чоловічому одиночному фігурному катанні на Олімпійських іграх-2026.

Після чого американець, який має коріння з Росії, присвятив свій номер загиблим батькам – Вадиму Наумову та Євгенії Шишковій. Його найрідніші люди були російськими фігуристами, які трагічно загинули в авівкатастрофі у Вашингтоні.

Максим показав на камеру дитяче фото, де він разом із батьками стояли на льодовій арені.

Наумов продемонстрував у короткій програмі 14-й результат (85.65). Натомість українцю Кирилу Марсаку вдалось обійти американця – 11-й результат (86.89). Український фігурист покращив свій попередній особистий рекорд аж на 10 балів.

Лідером короткої програми став американський фігурист Ілля Малінін (108.16).

Відзначимо, що подібний жест Наумова гостро сприймається після заборони Владиславу Гераскевичу одягати "шолом пам'яті", на якому зображені українські спортсмени, яких убила Росія.

Міжнародний олімпійський комітет знайшов "альтернативу", пішовши на нібито "компроміс". Скелетоністу порекомендували замінити цей шолом на чорну пов'язку. Попри заборону Владислав вийшов на чергове тренування у цьому особливому шоломі.

Гераскевич запевнив, що планує виступити у ньому на змаганнях.

Також МОК заборонив українській фристайлістці Катерині Коцар виступати на Олімпійських іграх у шоломі з написом "Be brave like Ukrainians".

Водночас Міжнародний олімпійські комітет, який заборонив уболівальникам приносити російські прапори, закриває очі на численні порушення. Нагадаємо, що ворожий триколор був на шоломі італійського сноубордиста Роланда Фішналлера.

Олімпійські ігри завжди були політичними іграми: Кличко – про скандал із шоломом Гераскевича
Олімпійські ігри 2026 Фігурне катання

