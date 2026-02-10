Українська правда
Чемпіон

Російський прапор з’явився на трибунах Олімпіади-2026 попри офіційну заборону МОК

Денис Шаховець — 10 лютого 2026, 23:43
На Олімпійських іграх 2026 під час змагань із фігурного катання на боковій трибуні з'явився російський триколор. Прапор тримала родина громадян Росії, які нині проживають в Італії.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

За словами жінки на ім'я Катерина, яка прийшла на арену разом із донькою та італійським чоловіком Стефано, вони заздалегідь поцікавилися у працівників арени щодо можливих обмежень.

"Ми не боїмося проблем. Ми уточнили у співробітників – вони сказали, що зауваження можуть бути з боку інших людей, але нас це не хвилює", – зазначила вона.

Нагадаємо, російська символіка на Олімпійських іграх 2026 заборонена. Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення, що російський прапор та інші національні символи не можуть бути використані під час проведення змагань – ані спортсменами, ані вболівальниками.

Раніше український скелетоніст Владислав Гераскевич провів перші тренування на Олімпійських іграх 2026 у спеціальному шоломі, на якому були зображення спортсменів, яких убила Росія. МОК заборонив Владиславу використовувати цей "шолом пам'яті".

Сам Гераскевич заявив, що планує виступати у шоломі в перший змагальний день.

