Вірер, Гу, Лердам та інші: найгарячіші спортсменки Олімпіади-2026

Олімпіада – це завжди про лічені секунди, сантиметри на фініші та історію, яка пишеться тут і зараз. Зимові Ігри-2026 стали не лише битвою характерів, а й справжнім парадом особистостей. Камери ловили не тільки фінішні ривки, а й емоції, усмішки, сльози та впевнені погляди в об'єктив. Соцмережі вибухали не менше, ніж трибуни, а прізвища спортсменок ставали трендами не лише через золото.

Хто ж став головними символами краси, впевненості та спортивного шарму цієї Олімпіади? "Чемпіон" зібрав в одному місці усіх найгарячіших спортсменок Ігор-2026, які змусили говорити про себе весь світ.

Ютта Лердам

Золота королева ковзанярського спорту виграла 1000 метрів із новим олімпійським рекордом і додала срібло, ставши однією з головних героїнь Зимових Ігор. Яскравий образ і впевненість зробили 27-річну нідерландку медійною суперзіркою, а коротка поява логотипу Nike після фінішу потенційно принесла близько мільйона доларів. Додайте сюди статус нареченої Джейка Пола і отримаєте ідеальний мікс спорту та шоу-бізнесу.

Ліндсі Вонн

У 41 рік вона вийшла на старт після розриву передньої хрестоподібної зв'язки та багаторічної боротьби з травмами. Повернення після п'ятирічної паузи й навіть заміни колінного суглоба лише підкреслило її статус однієї з найтитулованіших гірськолижниць в історії. На жаль, її виступ на Іграх-2026 доволі трагічно – вона впала під час змагань, через що опинилася в лікарні і вибула на тривалий термін.

Стефанія Константіні

Чемпіонка Олімпіади-2022 у змішаних парах і бронзова призерка Ігор-2026, наймолодша олімпійська чемпіонка з керлінгу в історії. Народжена в Кортіні, вона підкорює не лише точністю кидків, а й середземноморським шармом, який приковує камери.

Доротея Вірер

П'яте місце в масстарті біатлону на Олімпіаді стало фінальною крапкою її кар'єри. За плечима – чотири олімпійські медалі та 12 нагород чемпіонатів світу. Її витонченість і впевненість давно зробили її іконою зимового спорту в Італії.

Зої Садовські-Сіннотт

Новозеландська сенсація зі сталевими нервами здобула срібло в бігейрі, що дозволило їй із чотирма олімпійськими медалями стати найуспішнішою сноубордисткою в історії Ігор. Чемпіонка світу, володарка золота X Games, і водночас дівчина з відкритою усмішкою, яка легко злітає вище за всіх.

Хлої Кім

Її називають "головною героїнею зимового спорту", і не дарма. Колись їй не дозволили виступити на Іграх в 13 років, проте вона таки досягла свого. Хлої взяла участь у третій Олімпіаді поспіль, і цього разу спортсменка стала срібною призеркою змагань.

Міа Брукс

Британський вибух молодості, який у 19 років став вже чемпіонкою світу та переможницею Кубка світу, а в Мілані-Кортіні ледь не дісталася подіуму, посівши четверте місце. Сноуборд у її виконанні – це драйв, сміливість і юнацька зухвалість.

Айлін Гу

Феномен, що давно вийшов за межі фристайлу. П'ять стартів на Олімпіадах – п'ять медалей. Десятки подіумів Кубка світу, мільйонні контракти й статус однієї з найбільш високооплачуваних спортсменок планети. Її краса полягає у впевненості та легкості, з якою вона перетворює стрибки на мистецтво.

Мікаела Шиффрін

У слаломі-2026 вона здобула своє третє олімпійське золото, повернувши собі трон після невдач попередніх Ігор. Шиффрін є найтитулованішою слаломісткою всіх часів. У своїй коронній дисципліні вона здобула рекордну 71 перемогу на Кубку світу та чотири рази ставала чемпіонкою світу.

Бонус: Софія Кіркбі

Ця спортсменка стала справжньою зіркою, адже її вже на старті змагань охрестили "найбажанішою нареченою Ігор". Санкарка отримала сотні повідомлень від шанувальників, а один із них подолав понад 600 миль, щоб побачити її в Кортіні. Дівчина просто підкорила чоловічу половину населення своєю харизмою, жартами і прямотою.