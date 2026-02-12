Дівчинка, якій не дозволили виступити на Олімпіаді у 13 – і яка повернулась і підкорила світ. Історія Хлої Кім

"Ну ок, вона й справді в порядку на цій своїй дошці. Давайте тоді займатись цим по-справжньому", – сказав емігрант з Південної Кореї Чжон Джин Кім, дивлячись на те, як його малеча взяла бронзу на дитячому чемпіонаті США.

Вже через день він покинув роботу на автозаправці та став менеджером своєї дочурки. Тоді маленькій Хлої Кім було лише 6 років.

Батько перевіз доньку до сестри у Швейцарію, але відправив навчатись у Францію.

Два роки поспіль батько з малечею прокидалися о 4-й ранку, їхали на потязі з двома пересадками, щоб потренуватися на гірськолижному курорті Аворіаз. Додому до Женеви вони повертались об одинадцятій вечора, щоб знову завести будильник на четверту ранку.

Коли сім'я повернулась до США, тільки відданість батька втримала майбутню зірку в сноуборді. Щоранку в вихідні батько прокидався у будинку в передмісті Лос-Анджелеса, де вони мешкали, і віз дитину за 500 км на "найближчий" трек для сноубордингу. Поки маленька Хлої каталась, батько спав у машині.

Хлої Кім з родиною після перемоги на Олімпіаді-2018 CoyWire

Все було недаремно. Вже в 11 років її помітили спонсори, а в 12 (!) Хлої викликала справжній фурор на дорослому чемпіонаті США, завоювавши бронзу.

Починаючи з 2013 року вона штампувала перемогу за перемогою на дорослих змаганнях, а на відборі на Олімпійські ігри-2014 в Сочі поступилась лише легендарній триразовій олімпійській чемпіонці Келлі Кларк, постать якої в сноубордингу можна порівняти з Андрієм Шевченком для українського футболу.

X-Games як трамплін до олімпійських перемог

На Олімпіаду в Сочі Хлої так і не потрапила. На Ігри до 15 років не допускають, а їй було лише 13...

Але дівчина не розчаровувалась, і у 2014 році поїхала на X-Games, де немає вікового цензу. Там маля укатала всіх, окрім тієї самої Келлі Кларк.

Вже через рік "пала" і Кларк. У 2016-му Хлої стала наймолодшою дворазовою переможницею X-Games. Тоді їй було лише 15.

Вже у 16 вона виконувала Back-to-back на 1080! Звісно, для багатьох ця назва не більше як абракадабра)

Якщо спробувати пояснити просто, то це трюк, коли спортсмен виконує два поспіль стрибки з обертанням на 1080 градусів (три повні оберти) у різних напрямках. Розумієте, як це насправді круто? А тепер уявіть, як це виглядає!

До Хлої цей трюк вважався виключно "чоловічим", однак для неї меж не існувало.

У 17 вона таки потрапила на Олімпіаду. І не просто на Ігри, а ще й напівдомашні змагання, які проходили у південно-корейському Пхьончхані.

Здавалося, дуже відповідально змагатись на батьківщині родини, і дівчина мала хоча б нервувати. Але принаймні зовні цього не відчувалось взагалі. Усміхнена, з жуйкою в роті, Хлої з легкістю виконала усю програму і просто "винесла" суперниць. Більше того, у фіналі, коли вже було зрозуміло, що вона виграла олімпійське золото, Кім чисто з азарту ще й покращила свій же результат в останньому стрибку.

Від "нормального життя" до чергових Олімпіад

Після першого олімпійського тріумфу Кім зробила паузу. Вигоряння трапляється не тільки з дорослими спортсменами. Тож наша героїня вирішила пожити "нормальним життям". Навіть вступила до університету. Але "нормальність" у світі екстремальних видів спорту надовго не затримується.

Вона повернулась до змагань, виграла кілька X-Games і знову націлилась на Олімпіаду.

В китайському Пекіні все було не так, як на перших для неї Іграх. Це вже не про підліткову ейфорію, а про кропітку роботу і характер, який привів її до другого золота.

Але всього вищеописаного безпосередньо в олімпійській "трубі" ніхто не побачив. Неодмінно усміхнена, жива, драйвова і з величезним адреналіном.

На свою третю Олімпіаду Хлої могла й не потрапити. Буквально в січні Кім отримала травму плеча, яка не дозволила їй повноцінно підготуватись. Але попри біль вона їде. Травмованою, але все ж у статусі суперзірки та легенди сноубордингу.

Кім змінила не тільки свій спорт, а й ставлення до нього у світі. Вона на всіх обкладинках найкрутіших журналів і брала участь в рекламних кампаніях, її соцмережі мають мільйонну аудиторію.

Але незважаючи на статус на змаганнях Хлої не виглядає пафосною. Вона все та ж усміхнена дівчина з жуйкою в роті, яка вже наступної миті після появи в пайпі (тій самій трубі) кардинально змінить ваше ставлення до дошки й польотів та екстремальних видів. Бо Хлої і є той самий X-фактор, який змінює спорт і світ.