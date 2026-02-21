"Снігова принцеса" Айлін Гу: як 18-річна дівчина переписала історію та стала королевою фрістайлу

"Така спортсменка трапляється раз на покоління. Вона одночасно бере участь у показах мод, виграє медалі та навчається в Стенфорді. Це божевілля. Вона така аномалія".

Легенда американського сноубордингу Шон Вайт не перебільшував. Айлін Гу – аномалія, яка вже давно не обмежується виключно фрістайлом. У свої 22 роки вона стала символом зимових видів спорту загалом.

Майже кожен виступ Айлін завершувався медаллю, і зазвичай це було "золото". Подивіться на феноменальний список її досягнень:

5 стартів на зимових Олімпійських іграх – 5 медалей (2 золоті, 3 срібні)

3 старти на чемпіонаті світу – 3 медалі (2 золоті, 1 бронзова)

30 стартів на етапах Кубку світу – 26 медалей (20 золотих (!), 5 срібних, 1 бронзова)

3 медалі на Юнацьких Олімпійських іграх (2 золоті, 1 срібна)

4 медалі в X Games (3 золоті, 1 бронзова)

Нею захоплюються, її поважають, але водночас і ненавидять. Принаймні в США. Сьогодні ми розповідаємо історію легендарної Айлін Гу – "снігової принцеси", яка у 15 років змінила королівство, а вже за 3 роки стала королевою фрістайлу.

Потрапити у фрістайл через страх гонок

Для фрістайлістів стандартною є ситуація, коли вони переходять у цей вид спорту з лижних перегонів. Однак не для Айлін – вона одразу ж почала займатися фрістайлом. А все завдяки мамі, яка вважала перегони надто небезпечними…

Мабуть, це й на краще. Якби Айлін Гу не потрапила у фрістайл, то світ міг би втратити такий скарб.

Її дебют був неймовірним. Вона вийшла на перший для себе етап у 14 років (!). За рік, на початку січня 2019-го виграла першу медаль, а вже за кілька днів здобула і дебютне золото.

А далі була історія. У 2021 році Айлін дебютувала на X Games у трьох дисциплінах (суперпайп, слоупстайл, бігейр), і виграла 3 медалі, причому 2 золоті.

Їй тоді було 17 років… І в цьому віці вона стала першою в історії китаянкою, що виграла золоту медаль на X Games, а також першою, хто на дебютному турнірі здобула три медалі.

Проте замість радості Гу переживала шквал критики….

"Мені погрожували смертю": один вибір, що мав жахливі наслідки

"У свої 22 роки я пережила те, що, на мою думку, ніхто ніколи не повинен переживати", – розповідала Гу.

Айлін народилася в США, її батько є американцем, проте мати – китаянка. Дівчинка жила та навчалась в Америці, тут почала займатися спортом і саме цю країну представляла на початку кар'єри.

Однак у 15-річному віці, вже після перших перемог на етапах Кубку світу, юна дівчина зробила фатальний вибір – вирішила надалі представляти батьківщину її мами Китай.

"У США, коли я росла, у мене було так багато кумирів, на яких можна було рівнятися. Але в Китаї, мені здається, їх набагато менше. Я мала б набагато більший вплив у Китаї, ніж у США, і саме тому я ухвалила це рішення", – пояснювала згодом спортсменка.

Айлін Гу Getty Images

Однак американці це рішення прийняли в штики. Колишній гравець НБА Енес Кантер Фрідом назвав її "зрадницею", деякі експерти – "невдячною" та "ганебною". І якби ж справа обмежилася словами…

У 2022 році дівчина мала вступити до Стенфорда, проте батьки майбутніх студентів та американці китайського походження створили петицію, щоб її не зарахували. Вона не допомогла, і Айлін таки вступила в цей університет.

Але… Невдовзі на дівчину напали та пограбували її кімнату в гуртожитку.

"На мене напали на вулиці, довелося викликати поліцію. Мені погрожували смертю, а мою кімнату в гуртожитку пограбували", – додавала деталі сама Айлін.

Як стати легендою у 18 років

Тиск був неймовірний, і не думав припинятися. Але і юна дівчина не збиралася здаватися через нього.

У тому ж таки 2022 році Айлін виграла загальні заліки Кубку світу в хафпайпі та фріскі (всі три види), і, що важливіше, вийшла на перші для себе Олімпійські ігри у трьох дисциплінах.

А далі була фантастика.

8 лютого 2022 року. Талановита дівчина виходить на трасу, де відбудеться фінальне змагання з бігейру. Перший стрибок – неймовірні 93,75 бала, Гу опинилася на другому місці. Другий – 88,5, у лідерки впевнені 93. Залишається третя спроба, і Айлін покращує – 94,5.

Вона на 0,75 бала випередила Тесс Ледо та виграла "золото" у першому ж старті!

15 лютого їй не вистачило лише 0,34 бала, щоб здобути вже друге золото, цього разу в слоупстайлі – друге місце. А за три дні на неї чекав уже третій фінал, у коронній дисципліні – хафпайп.

Вже у першій спробі Айлін набирає 93,75 бала. Як виявиться згодом, цього було б достатньо для "золота". Але вона одразу ж покращує та набирає неймовірні 95,25 – майже на 5 балів більше, ніж найкращий результат другої Кессі Шарп.

Перші Олімпійські ігри Айлін Гу завершила з трьома медалями з трьох можливих: два "золота" та "срібло".

У 18 років!

"Це були два тижні найінтенсивніших злетів і падінь, які я коли-небудь переживала в своєму житті. Це назавжди змінило моє життя", – розповідала тоді Гу.

"Усе, що я роблю, хочу робити якнайкраще"

Після Ігор-2022 дівчина отримала другий серйозний удар – важку травму, через яку довелося пропустити майже рік.

"Було важко. Травми дуже мене затримали та трохи підірвали мою впевненість, а може, навіть на деякий час вселили в мене сумніви", – згадувала Айлін.

Проте вільний від змагань час вона використала з користю – її девіз вийшов за межі спорту. Гу досягла успіхів у навчанні, і, як згадувала потім, це був один з найприємніших періодів у її житті.

Окрім цього дівчина розвивалася в модельному бізнесі, де теж невдовзі стала зіркою. Настільки, що на Олімпійських іграх 2026 саме Айлін є найбільш високооплачуваною спортсменкою з усіх – заробила 23 мільйони доларів за останній рік.

"Я люблю моду, працюю в ній з 14 років. Тож інтегрую це у свої лижні заняття, бо для мене і спорт, і мода – це глибоко виразні шляхи, особливо з огляду на те, що я все більше розкриваю свою жіночність", – розповідає спортсменка.

Тим не менш, спорт для неї залишися на першому місці, а важка травма лише допомогла полюбити його ще більше.

"Відчуваю себе мотивованою і закоханою в лижі, як ніколи. Продовжуймо в тому ж дусі".

Вона повернулася ще сильнішою – за 5 етапів Кубку світу виграла 5 золотих медалей у хафпайпі та здобула Кришталевий глобус – вже третій, і поки останній.

Коли олімпійські медалі стали буденністю

"Мені більше нічого доводити. Я виграла більше Кубків світу, ніж будь-який інший фрістайліст, чоловік чи жінка. Наразі я ділю перше місце за кількістю олімпійських медалей. Я наймолодша олімпійська чемпіонка з фрістайлу. Я єдина фрістайлістка, яка виграла три медалі на одних Олімпійських іграх", – розповідала Айлін перед стартом Ігор-2026.

Жіночий фрістайл ще не бачив такої домінації. Пройшло чотири роки з Олімпіади в Пекіні, а Айлін Гу залишилася все тим же феноменом. Вона знову вийшла на Ігри, знову у трьох дисциплінах, і знову забрала всі можливі медалі.

Єдина відмінність – китаянка поки все ще без золота.

Спершу вона лише на 0,38 бала відстала від Матильди Гремо у слоупстайлі, а потім на 1,75 бала поступилася Меґан Олдем у бігейрі. І якщо перше "срібло" можна було очікувати, то друге…

Так, на попередніх Іграх-2022 Айлін виграла змагання з бігейру, однак відтоді вона ЖОДНОГО разу не змагалася в цій дисципліні. І попри це виграла медаль та ще й ледь не здобула "золото"!

"Я є найбільш титулованою фрістайлісткою в історії. Думаю, це вже є відповіддю само по собі. Виграти медаль на Олімпійських іграх – це досвід, який змінює життя кожного спортсмена. Зробити це п'ять разів набагато складніше, тому що кожна медаль для мене однаково важка. Але очікування всіх інших зростають, чи не так? Тому, якщо бути відвертою, я вважаю, що казати, ніби я втратила дві золоті медалі, безглуздо. Я демонструю свої найкращі лижні навички. Я роблю речі, які, буквально, ніколи раніше не робилися. Тому я вважаю, що цього більш ніж достатньо, але дякую", – говорила про свій виступ на ОІ-2026 спортсменка.

Але це ще не кінець. Гу вже подолала кваліфікацію та 21 лютого змагатиметься у фіналі хафпайпу – своїй коронній дисципліні.

Вона вже стала легендою зимових видів спорту, вже підкорила найбільші вершини, вже увійшла в історію. І найбільш неймовірне те, що Айлін лише 22 роки…

Що ж, Шон Вайт таки мав рацію.