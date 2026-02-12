Найзавидніша наречена Олімпіади: спортсменка США отримала 600 пропозицій побачень

Олімпійське село в Італії ще не встигло повністю зануритися у змагальну атмосферу, як там уже з'явилася власна зірка романтичних заголовків.

Американська санкарка Софія Кіркбі гучно заявила про себе ще до старту Ігор-2026, назвавши себе "найзавиднішою нареченою" цьогорічної зимової Олімпіади. І, схоже, це був не просто жарт.

Перед прибуттям до Італії спортсменка опублікувала в Instagram відео з підписом: "Найзавидніша холостячка Олімпійського села прибуває завтра".

Ефект перевершив очікування – після цього її профіль буквально вибухнув. Кіркбі отримала понад 4 тисячі нових підписників і близько 600 повідомлень із пропозиціями побачення.

Більше того, напередодні Дня святого Валентина у неї вже заплановано два побачення.

"Я буду показувати, як це – будувати романтичне життя серед спортсменів: дикі графіки, ранній відбій, постійні переїзди… і водночас спроби залишатися романтичними", – зізналася Софія.

За її словами, атмосфера в олімпійському селі сприяє легкому флірту, особливо після завершення стартів. Але все залежить від графіка виступів.

"У мене багато претендентів, і я готова почати відповідати та узгоджувати зустрічі", – жартує спортсменка.

Втім, за романтичним хайпом не варто забувати й про спортивну складову. Софія Кіркбі разом із партнеркою Шевонн Форган увійшла в історію як перша американська пара, яка кваліфікувалася на Олімпіаду-2026 у жіночих двійках санного спорту. Ця дисципліна – абсолютно нова в програмі Ігор, що робить їхній виступ ще більш знаковим.

Тож поки частина спортсменів бореться за медалі, Софія Кіркбі вже виграє іншу гонку – за звання найпопулярнішої олімпійки в соцмережах. І, схоже, її День Валентина буде не менш гарячим, ніж самі старти на трасі.

