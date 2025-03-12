Дівчина дня: Ютта Лердам – найгарячіша ковзанярка світу, яка зустрічається з Джейком Полом

Ковзанярка з Нідерландів, Ютта Лердам, яка є срібною призеркою Олімпійських ігор 2022 року, а також чемпіонкою світу та Європи, вражає своєю красою.

У 2023 році дівчина оголосила про стосунки з відомим блогером Джейком Полом, котрий у лютому дебютував на боксерському ринзі поразкою від Томмі Ф'юрі – зведеного брата колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Давайте детальніше зануримося у життя зірки ковзанярського спорту.

Ютта Лердам – не просто топова ковзанярка, а справжній феномен сучасного спорту. Нідерландська спортсменка з дитинства мріяла про великі перемоги, і сьогодні її ім’я знає весь світ. Вона починала з хокею на траві, але вже у 11 років зробила вибір на користь ковзанярського спорту – і не прогадала.

Перші великі успіхи прийшли до Лердам ще у 2017 році, коли вона стала чемпіонкою світу серед юніорів. З того часу її кар’єра стрімко пішла вгору. У 2019 році вона дебютувала на дорослих змаганнях і одразу завоювала титул чемпіонки світу в командному спринті. Згодом вона виграла золото на 1000 метрів на чемпіонаті світу 2020 року, встановивши рекорд Нідерландів.

Однак справжній зірковий статус Лердам підтвердила у 2023 та 2024 роках. У 2023-му вона стала чемпіонкою світу в забігу на 1000 метрів та завоювала бронзу на 500 метрів. Її виступи на Кубку світу також вражали: кілька золотих нагород зробили її головною фавориткою сезону. А вже у 2024 році вона не лише виграла чемпіонат Європи на 1000 метрів, а й знову довела свою майстерність на світовому рівні, взявши бронзу на чемпіонаті світу в Калгарі та медаль у спринтерському багатоборстві.

Що стосується особистого життя, Лердам довгий час була у стосунках з нідерландським ковзаняром Коді Кромпейєном. Однак у 2022 році пара розійшлася, що стало гучною новиною у спортивному світі. Уже в 2023-му Ютта почала зустрічатися з відомим американським блогером і боксером Джейком Полом. Їхні відносини викликали чималий ажіотаж, адже Пол – скандальна фігура у шоу-бізнесі та спорті.

Закохані не приховували своїх почуттів, активно ділилися спільними фото і відео, а Ютта навіть прилітала на бої Джейка, підтримуючи його в ринзі. У грудні 2023 року стало відомо про їхній розрив, але згодом пара пішла на примирення і зараз насолоджується спільним життям.

Попри напружений графік тренувань, Ютта знаходить час для власних захоплень. Вона обожнює моду та часто бере участь у фотосесіях для глянцевих журналів. Її стильні образи та ефектна зовнішність зробили її справжньою іконою стилю в Нідерландах і за їх межами.

У соцмережах Лердам активно ділиться моментами зі свого життя – від тренувань і змагань до подорожей і відпочинку. На її Instagram підписані мільйони людей, і дівчина часто співпрацює з відомими брендами. Лердам пропагує здоровий спосіб життя, мотивацію та баланс між спортом і особистим щастям.