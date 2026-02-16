Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Ютта Лердам може заробити близько мільйона доларів після показу спідньої білизни на Іграх-2026

Богдан Войченко — 16 лютого 2026, 21:18
Instagram
Ютта Лердам може заробити близько мільйона доларів після показу спідньої білизни на Іграх-2026

Нідерландська зірка ковзанярського спорту Ютта Лердам може заробити солідну суму після завершення Ігор-2026.

27-річна спортсменка виграла золото на дистанції 1000 метрів на зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні, встановивши новий олімпійський рекорд. Під час емоційного святкування вона розстібнула гоночний комбінезон, продемонструвавши білий спортивний топ від Nike.

Кадри миттєво розлетілися мережею та з'явилися на сторінках бренду з сотнями мільйонів підписників.

Експерти з маркетингу припускають, що цей момент може принести Лердам понад мільйон доларів бонусів. З огляду на її 6,2 мільйона підписників в Instagram, один рекламний пост може оцінюватися приблизно у 70 тисяч доларів. А після олімпійського рекорду її комерційна привабливість лише зросте.

Окрім золота, Лердам додала до колекції срібло, завершивши Ігри з двома медалями. Особливо символічним цей успіх став після невдачі у кваліфікації на 1000 метрів у грудні тоді вона отримала шанс виступити завдяки рішенню національного олімпійського комітету.

Читайте також :
Відео Фото Дівчина дня: Ютта Лердам – найгарячіша ковзанярка світу, яка заручена з Джейком Полом

На трибунах її підтримував наречений — блогер і боксер Джейк Пол, який не стримував сліз після перемоги коханої.

Втім, Ігри не обійшлися без скандалів. Раніше спортсменку розкритикували за прибуття до Італії приватним літаком і демонстрацію розкішного способу життя. Деякі нідерландські експерти назвали її поведінку "зірковою".

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
гроші Олімпійські ігри 2026 Ковзанярський спорт Ютта Лердам
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік