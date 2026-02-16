Ютта Лердам може заробити близько мільйона доларів після показу спідньої білизни на Іграх-2026

Нідерландська зірка ковзанярського спорту Ютта Лердам може заробити солідну суму після завершення Ігор-2026.

27-річна спортсменка виграла золото на дистанції 1000 метрів на зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні, встановивши новий олімпійський рекорд. Під час емоційного святкування вона розстібнула гоночний комбінезон, продемонструвавши білий спортивний топ від Nike.

Кадри миттєво розлетілися мережею та з'явилися на сторінках бренду з сотнями мільйонів підписників.

Експерти з маркетингу припускають, що цей момент може принести Лердам понад мільйон доларів бонусів. З огляду на її 6,2 мільйона підписників в Instagram, один рекламний пост може оцінюватися приблизно у 70 тисяч доларів. А після олімпійського рекорду її комерційна привабливість лише зросте.

Окрім золота, Лердам додала до колекції срібло, завершивши Ігри з двома медалями. Особливо символічним цей успіх став після невдачі у кваліфікації на 1000 метрів у грудні – тоді вона отримала шанс виступити завдяки рішенню національного олімпійського комітету.

На трибунах її підтримував наречений — блогер і боксер Джейк Пол, який не стримував сліз після перемоги коханої.

Втім, Ігри не обійшлися без скандалів. Раніше спортсменку розкритикували за прибуття до Італії приватним літаком і демонстрацію розкішного способу життя. Деякі нідерландські експерти назвали її поведінку "зірковою".