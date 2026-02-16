Королева слоупстайла Зої Садомські: у 18 років стала легендою, у 20 – підкорила Олімпійську вершину

Не дарма кажуть, що доля – найкращий сценарист.

Хто б міг подумати, що дівчинка, яка з 6 років живе в Новій Зеландії (тотально літня країна в плані спорту – 157 медалей літніх Ігор. Натомість до 2018 року була лише одна медаль на зимових ОІ), стане однією з найбільших зірок у зимових видах спорту загалом, та найбільшою – для країни.

Та й уявити, що дівчинка представлятиме саме Нову Зеландію теж було б важко.

Все ж її мати – американка, а сама Зої народилася в Австралії, де жила перші шість років. Але в долі на юну дівчинку були свої грандіозні плани – просто подивіться на величезний список досягнень:

4 медалі Олімпійських ігор (1 золота, 2 срібні, 1 бронзова)

6 медалей чемпіонатів світу (зокрема, 3 перемоги у слоупстайлі)

7 золотих медалей Кубку світу (4 у слоупстайлі, 3 у бігейрі)

Перше місце загального заліку Кубку світу зі слоупстайлу (2025 рік)

12 медалей X Games (6 золотих, 4 срібні, 2 бронзи)

Сьогодні ми розповідаємо історію Зої Садовскі-Синнот, яка ще в 16 років виграла першу олімпійську медаль, а у 18 – приміряла "потрійну корону" слоупстайлу.

Вона просто любила свободу

І цього виявилося достатньо, щоб полюбити сноуборд. Але спершу, ще в 4 роки, маленька Зої стала на лижі. Потім був переїзд до Ванаки (Нова Зеландія) – міста, яке розташоване поруч з Південними Альпами.

"Мені було близько чотирьох років, і це було найкрутіше в житті – ми каталися на санчатах!", – згадує майбутня зірка.

У 9-річному віці маленька Зої познайомилася зі сноубордом – посприяла сестра, що займалася цим видом спорту.

Це було кохання з першого погляду, після якого дівчинка більше не поверталася до лиж. Хто б міг подумати, що любов до сноуборду вже невдовзі принесе маленькій дівчинці світову славу та статус легенди Нової Зеландії.

"Я почала займатися сноубордингом просто тому, що полюбила цей вид спорту та свободу, яку він мені давав, перебуваючи в горах. Я ніколи не очікувала, що з цього щось вийде", – розповідала пізніше Садовскі.

Перші Олімпійські ігри у 16 років

Не очікував і світ.

Вже у 15 років Зої вперше взяла участь у Кубку світу, після двох перемог на Australian New Zealand Cup. За 2 місяці піднялася на перший подіум – 3 місце в бігейрі на етапі Кубку світу у Квебеку, а ще за місяць здобула перше золото КС.

При тому між цими медалями юна спортсменка виграла "срібло" у слоупстайлі та зупинилася за крок від медалі в бігейрі на чемпіонаті світу.

Про такий старт кар'єри більшість атлетів можуть тільки мріяти, а вона це зробила у 15-річному віці. Тож не дивно, що вже за рік Зої потрапила на Олімпійські ігри 2018, та ще й здобула право бути прапороносцем.

І це було неймовірно!

До її появи на зимових Іграх Нова Зеландія мала лише одну медаль в історії, здобуту ще в далекому 1992 році. Але ось на турнір приїжджає 16-річна дівчинка та одразу ж здобуває "бронзу" в бігейрі!

Так, у слоупстайлі результат був не таким успішним (13 місце), але це не важливо. Зої на той момент стала лише другою новозеландською медалісткою зимових Олімпіад в історії. У 16 років!

"Я сподівалася, що в третьому заїзді у мене буде шанс виконати щось, чого я ніколи раніше не робила. І я це зробила. У другому стрибку я показала найкращий результат, який у мене коли-небудь був, тому я була просто в захваті. Я мусила чекати завершення, бо була третьою, і були ще сильні суперниці попереду. Проте остання дівчина не зовсім впоралася, тож я зрозуміла, що виграла бронзову медаль. Це було божевільне відчуття", – розповідала про момент тріумфу Зої.

"Потрійна корона" у слоупстайлі

Для багатьох спортсменів медаль Олімпійських ігор стає вершиною їхньої кар'єри, найбільшим досягненням, проте не для Зої. Після успіху на Олімпіаді-2018 вона почала підкорювати турнір за турніром.

Вже за рік Зої Садовскі-Синнот стала королевою слоупстайлу, точніше приміряла "потрійну корону". Це назва неофіційного досягнення, коли спортсмен виграє три найважливіші титули у слоупстайлі:

X Games;

Чемпіонат світу;

US Open.

Вона виграла всі три – протягом 3 місяців… У січні тріумфувала на X Games, у лютому – на ЧС, а у березні, за кілька днів після дня народження (виповнилося 18 років), стала чемпіонкою відкритого чемпіонату США.

Зої продовжувала штампувати перемогу за перемогою, тож на наступні Ігри-2022 їхала вже у статусі фаворитки. І не розчарувала.

Садовскі, з перевагою в 5,2 бала над найближчою суперницею. впевнено виграла золоту медаль у слоупстайлі, а за тиждень у боротьбі за "золото" поступилася переможниці ОІ-2018 у бігейрі Анні Гассер.

Просто нагадаємо, на той момент Зої було 20 років! В такому віці вона стала першою в історії Нової Зеландії олімпійською чемпіонкою. Ще й здобула дві медалі на одних Іграх – також вперше в історії.

"Це щось нереальне. Я дуже вдячна за те, що опинилася в такій ситуації. У дитинстві я навіть не мріяла про участь в Олімпійських іграх. Виграти перше золото Нової Зеландії так багато значить для мене, і я не можу повірити, що мені це вдалося. Я просто дуже пишаюся тим, що я новозеландка. Це був найкращий виступ у моєму житті. Я неймовірно пишаюся тим, куди просунувся мій сноубординг за останні кілька років, і тим, що показую світові, з чого зроблені новозеландці", – говорила Зої.

Олімпійські ігри 2026: срібло є, на черзі золото?

Олімпійський сезон Садовскі розпочала з невеликої травми, через яку довелося пропустити кілька етапів Кубку світу. Проте це не завадило їй очолити залік у слоупстайлі та бути шостою в бігейрі.

Надії на медалі додавав і гарний виступ на X Games 2026, з яких спортсменка повернулася зі срібною нагородою.

Перший старт Зої був запланований на 9 лютого у бігейрі. Там її зовсім трохи випередила чинна чемпіонка світу японка Кокомо Мурасе – до "золота" не вистачило 7 балів, що для цієї дисципліни – дрібничка.

Більше шкода за те, що її медаль одразу ж зламалася, вдарившись об сноуборд.

"Ти ставиш цілі, мрієш про них, але коли вони збуваються, все ще не можеш у це повірити. Це дуже круто. Це щось особливе, так красиво, що я навіть не можу повірити, що тримаю в руках ще одну олімпійську медаль", – розповідає наша героїня.

Зої зі срібною медаллю Олімпійських ігор 2026 instagram

17 лютого Зої знову вийде на старт, у своїй коронній дисципліні – слоупстайлі. Саме там вона стала чемпіонкою, саме там приміряла "потрійну корону", саме там почалася її ера.

За свою недовгу кар'єру Зої Садовскі-Синнот підкорила чимало вершин. Хто зна, можливо вже невдовзі підкорить ще одну. Але суть в іншому: свого часу Зої полюбила сноуборд за свободу.

Її історія не про перемоги, хоч їх було безліч, а про емоції. То навіщо сковувати її кайданами очікувань? Вона просто катається. А ми можемо просто насолоджуватися.