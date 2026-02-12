Українська правда
Гераскевич дізнався, за що саме отримав дискваліфікацію на ОІ-2026

Денис Іваненко — 12 лютого 2026, 10:32
Владислав Гераскевич
Getty Images

Кореспондент Суспільне Спорт Сергій Захарченко розповів, що Владислав Гераскевич отримав на руки рішення IBSF щодо своєї дискваліфікації.

Про це він повідомив в етері олімпійської студії.

У ньому було пояснення, що саме порушив українець. Український скелетоніст начебто робив політичний заклик, вдягаючи "шолом пам'яті".

"Є рішення жюрі змагань зі скелетону на Олімпійських іграх у справі Владислава Гераскевича про порушення олімпійських правил щодо вираження атлетами позиції. Що він одягатиме шолом, який за правилами МОК, порушує статтю 50: нібито порушує якісь політичні заклики", – сказав Захарченко.

Зазначимо, що Владислава Гераскевича зняли зі стартлисту. Він перед стартом змагань звертався до МОК з вимогою скасувати заборону на використання шолома, на якому зображені понад 20 спортсменів, яких вбили росіяни.

Раніше скелетоніста підтримали чимало спортсменів та інших публічних людей. Зокрема, відповідний флешмоб запустили й українські військові.

Якщо ви хочете підтримати свою країну, ви маєте на це право: Тандреволл – про ситуацію із "шоломом пам'яті" Гераскевича
