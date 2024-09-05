2 світові рекорди та 4 золота. Підсумки виступу українських спортсменів 4 вересня на Паралімпіаді-2024

4 вересня, у сьомий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 75 комплектів медалей у 10 видах спорту. В активі українських спортсменів 7 нагород.

У плаванні на 100 метрів вільним стилем серед представників класу S12 змагалися Максим Веракса, Ілля Яременко та Ярослав Денисенко. 32-річний Денисенко вперше в кар'єрі став паралімпійським чемпіоном, другим фінішував Веракса, а Яременко фінішував сьомим.

Ярослав Денисенко Getty Images

У плаванні на 50 метрів вільним стилем серед представників класу S7 Андрій Трусов виграв золоту медаль, встановивши новий світовий рекорд — 26,38 секунди. Для 24-річного плавця це перше золото в Парижі-2024 після трьох поспіль срібних медалей. Лише п'ять сотих секунди не вистачило Юрій Шенгур для здобуття бронзової нагороди, він фінішував четвертим. Євгеній Богодайко посів 6 місце.

В естафеті 4х100 метрів вільним стилем в міксті збірна України у складі Марини Піддубної (S11). Олексія Вірченка (S13), Ярослава Денисенка (S12), та Стеценко Ганни (S12) здобула золото. До речі, світовий рекорд у цій дисципліні належить українцям. Він був встановлений 15 вересня 2019 року.

Українська легкоатлетка Анастасія Москаленко здобула золоту медаль у штовханні ядра, клас F32, на Паралімпійських іграх 2024. Спершу вона штовхнула ядро на 7,98 метрів у другій спробі, а потім у п'ятій показала результат 8,00 метрів. Обидва результати покращили світовий рекорд.

Марія Шпатківська виграла срібло у штовханні ядра (клас) F46, оновивши рекорд Європи спробою на 12.35 метра. Це її перша в кар'єрі медаль Паралімпійських ігор.

Українка Ганна Стеценко фінішувала на другому місці в жіночому плаванні на 100 метрів вільним стилем серед представників класу S12. На цій Паралімпіаді Ганна здобула уже дві нагороди. У дисципліні 400 м вільним стилем класу S13 вона стала бронзовою медалісткою. Також Стеценко виборола срібло на 100 м на спині у класі S12.

Ганна Стеценко

У стрільбі з олімпійського лука Руслан Цимбалюк в 1/16 фіналу програв Ханреучі Нетсірі з Таїланду — 5:6. Інший українець Василь Наумчук напряму вийшов до 1/8 фіналу через дискваліфікацію індонезійця Холідіна, який посів 3 місце у кваліфікації й був одним із головних претендентів на медалі.

Велогонщик Єгор Дементьєв фінішував із шостим часом у роздільній чоловічій гонці класу С5, не зумівши зачепитися за медаль. До нагороди українцеві не вистачило 29 секунд. Також на шостому місці опинився Павло Баль у роздільній чоловічій гонці класу Н5.

У запливі на 200 метрів комплексним плаванням у класі SM14 Дмитро Ванзенко та Василь Крайник не змогли зачепитися за медаль. Ванзенко фінішував четвертим, а Крайник показав шостий час.

Марина Вербова фінішувала четвертою в запливі на 50 метрів брасом у класі SB3. Також вона не змогла кваліфікуватися у фінал 50-метрівки брасом у класі SB3, показавши 10-й загальний часовий результат у кваліфікації.

Фехтувальник на кріслі у чоловічій рапірі (категорія В) Олег Науменко поступився тайландцеві Візіту Кінгманаву в 1/8 фіналу, а пізніше у втішній сутичці за вихід у бронзовий фінал програв іншому українцю Дмитру Серьоженку. У бронзовому фіналі Серьоженко поступився китайцю Ху Даолянгу з рахунком 5:15.

У категорії А рапіристів Андрій Демчук програв полякові Міхалу Налеважеку в 1/8 фіналу. Пізніше він програв італійцеві Емануеле Ламбертіні у втішній сутичці та вибув із турніру.

У жіночому турнірі рапіристів на кріслах колісних у категорії В Надія Дьолог дійшла до чвертьфіналу, де програла італійці Беатріс Марії Віо Грандіс. Після поразки у втішній сутичці від кореянки Х'є Ейн Чо вона припинила виступ у турнірі. Також Наталія Морквич не змогла нав'язати боротьбу за медалі, програвши француженці Бріанні Віде.

У настільному тенісі Марина Литовченко, яка виступає у класі WS6, переграла у чвертьфіналі в трьох сетах польку Катаржину Маршал та вийшла до півфіналу, гарантувавши собі як мінімум бронзову медаль. 33-річна українка виграє нагороду на третіх Паралімпійських іграх поспіль. Раніше Литовченко була бронзовою призеркою у Ріо-2016 та чемпіонкою у Токіо-2020.

Також Віктор Дідух вийшов до півфіналу особистого розряду з настільного тенісу в класі МS8, де зустрінеться із представником Тайланду Пісітом Вангпхонпханасірі. Поєдинок відбудеться 6 серпня. Максим Ніколенко також вийшов у півфінал та зіграє проти представника Китаю Шуай Чжао. Поєдинки відбудеться 6 серпня. Обидва спортсмени гарантували собі медалі Парижа. А ось Іван Май свій чвертьфінальний матч у класі WS5 програв.

Віктор Дідух Суспільне

Микола Райський та Ярослав Окапінський фінішували відповідно четвертим та шостим у фінальному забігу на 400 метрів у класі Т37.

Оксана Ботурчук кваліфікувалася до півфіналу в бігу на 100 метрів у класі Т12. Також Наталія Кобзар кваліфікувалася до фіналу в бігу на 100 метрів (клас Т37). Медальний забіг відбудеться у четвер, 5 вересня.

Українці Василь Ковальчук та Віталій Плакущий невдало виступили у фіналі стрільби з гвинтівки на дистанції 50 метрів. Плакущий набрав посів 8 місце, а Ковальчук зупинився на сьомому рядку протоколу. А ось Олексій Денисюк не зміг подолати кваліфікацію в змішаному розряді стрільби з пістолета на дистанції 50 метрів у класі SH1.

Збірна України з голболу перемогла паралімпійського чемпіона Токіо-2020 — команду Бразилії у півфіналі чоловічого турніру. Наші земляки виграли матч із рахунком 6:4 та вперше в історії вийшли у фінал Паралімпіади в голболі, гарантувавши собі медаль. У фіналі українцям протистоятиме Японія. Поєдинок за золото відбудеться у п'ятницю, 5 вересня. Початок о 19:30 за Києвом.

У волейболі сидячи, збірна України в трьох сетах перемогла команду Франції у матчі за третє місце.

У боччі Україна програла Канаді (0:6) в 1/4 фіналу міксту й припинила боротьбу за медалі. Отже, за підсумком шести змагальних днів Україна завоювала 52 медалі: 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзову, і розташувалася на 7 місці медального заліку.

У боччі Україна програла Канаді (0:6) в 1/4 фіналу міксту й припинила боротьбу за медалі.

Отже, за підсумком шести змагальних днів Україна завоювала 52 медалі: 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзову, і розташувалася на 7 місці медального заліку.