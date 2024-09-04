🥇🥈 Денисенко виграв золото Паралімпіади-2024, у Веракси — срібло

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у плаванні на 100 метрів вільним стилем серед представників класу S12, де змагаються плавці з порушеннями зору.

У фінальному запливі виступили українці Максим Веракса, Ілля Яременко та Ярослав Денисенко.

32-річний Денисенко вперше в кар'єрі став паралімпійським чемпіоном, вирвавши перемогу в на 8 років старшого Веракси на останніх метрах дистанції.

Веракса, який є восьмиразовим чемпіоном Ігор і чинним автором світового й паралімпійського рекордів у цій дисципліні, задовольнився сріблом.

Цікаво, що бронзовий призер Роман Салей з Азербайджану програв Вераксі лише на одну соту секунди. Ще один українець Яременко фінішував сьомим.

Плавання. 100 метрів вільним стилем, чоловіки. Клас S12

1. 🥇 Ярослав Денисенко (Україна) — 53,11

2. 🥈 Максим Веракса (Україна) — 53,64

3. 🥉 Роман Салей (Азербайджан) — 53,65

...

7. Ілля Яременко (Україна) — 54,63

Для збірної України це 47-ма та 48-ма медалі у Парижі-2024. Відтепер у нашій скарбничці 10 золотих, 17 срібних нагород і 21 бронзова. Абсолютну більшість — 29 медалей — здобули саме плавці.

Українці далеко не вперше здобувають подвійний подіум на цих Паралімпійських іграх. Напередодні у класі S7 Юрій Шенгур та Андрій Трусов посіли перші дві сходинки п'єдесталу в запливі на 100 метрів на спині.

За всіма подіями сьомого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.