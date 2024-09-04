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Москаленко двічі побила світовий рекорд та здобула золото Паралімпіади-2024 у штовханні ядра

Микола Дендак — 4 вересня, 22:52
Москаленко двічі побила світовий рекорд та здобула золото Паралімпіади-2024 у штовханні ядра
Анастасія Москаленко
Getty Images

Українська легкоатлетка Анастасія Москаленко здобула золоту медаль у штовханні ядра, клас F32, на Паралімпійських іграх 2024.

Спершу вона штовхнула ядро на 7,98 метрів у другій спробі, а потім у п'ятій показала результат 8,00 метрів. Обидва результати покращили світовий рекорд.

Зазначимо, що перед українкою виступала представниця Бразилії Ванна Бріто, яка також побила світовий рекорд, штовхнувши ядро на 7,89 метрів.

Легка атлетика. Штовхання ядра, жінки. Клас F32

1. 🥇 Анастасія Москаленко (Україна) — 8,00 метрів (WR)

2. 🥈 Ванна Бріто (Бразилія) — 7,89

3. 🥉 Євгенія Галактіонова ("нейтральна") — 7,72

У Токіо-2020 24-річна Москаленко також стала олімпійською чемпіонкою в цій дисципліні. Окрім цього, на її рахунку срібло в метанні булави на Паралімпіаді-2020.

За всіма найважливішими подіями сьомого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.

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