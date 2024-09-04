Ніколенко також гарантував медаль на Паралімпіаді-2024 у настільному тенісі

Український настільний тенісист Максим Ніколенко здобув перемогу над французом Клеманом Бертьє у чвертьфіналі Паралімпійських ігор 2024.

Поєдинок завершився з рахунком 14:12, 11:8, 8:11, 6:11, 13:11. Українець вів 2:0 по сетах, проте не зміг втримати перевагу, і гра дійшла до вирішального 5-го сету, який завершився перемогою Максима.

Ця перемога гарантувала Ніколенку як мінімум бронзову медаль на Паралімпіаді в Парижі. У півфіналі він зустрінеться із представником Китаю Шуай Чжао. Поєдинок відбудеться 6 серпня.

Нагадаємо, раніше Віктор Дідух також вийшов у півфінал турніру. Українці зможуть перетнутися лише у фіналі. Також напередодні Дідух та Ірина Шинкарьова завоювали бронзу у міксті парного настільного тенісу (клас XD17).

За всіма найважливішими подіями сьомого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.