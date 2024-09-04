🥇 Україна — чемпіон Паралімпіади-2024 в естафеті з плавання

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у плаванні в естафеті 4х100 метрів вільним стилем в міксті.

Збірна України у складі Марини Піддубної (S11), Олексія Вірченка (S13), Ярослава Денисенка (S12), та Стеценко Ганни (S12) здобула золото на цій дистанції. На останній 100-метрівці Денисенко зміг випередити бразилійку Марію Гомес та приніс команді перемогу.

На другому місці, з відставанням від України у 3.10 секунди фінішувала Бразилія, а бронзу здобули параплавці з Іспанії.

Варто додати, що світовий рекорд у цій дисципліні належить українцям — 3:51,85 хвилини. Він був встановлений 14 вересня 2019 року.

Плавання. Естафета 4х100 метрів вільним стилем. Мікст

1. 🥇 Збірна України — 3:53,84

2. 🥈Збірна Бразилії — 3:56,94

3. 🥉 Збірна Іспанії — 3:57,95

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, що нижчий клас, то складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму. Для виступів у збірній сума класів не повинна перевищувати 49 очок.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі у скарбничці України 51 медалей: 12 золотих, 18 срібних нагород і 21 бронзова.

За всіма подіями сьомого дня Паралімпійських ігор 2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.