🥇 Трусов зі світовим рекордом виграв перше золото на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у плаванні на 50 метрів вільним стилем серед представників класу S7. У фінальному запливі виступили українці Юрій Шенгур, Андрій Трусов та Євгеній Богодайко.

Трусов виграв золоту медаль, встановивши новий світовий рекорд — 26,38 секунди. Для 24-річного плавця це перше золото в Парижі-2024 після трьох поспіль срібних медалей. Три роки тому Андрій виграв два золота у Токіо-2020.

Лише п'ять сотих секунди не вистачило Шенгуру для здобуття бронзової нагороди, він фінішував четвертим. Богодайко посів 6 місце.

Плавання. 50 метрів вільним стилем, чоловіки. Клас S7

1. 🥇 Андрій Трусов (Україна) — 26,38 (WR)

2. 🥈 Даніель Серрано Зарате (Колумбія) — 27,60

3. 🥉 Єгор Єфросинін ("нейтральний") — 28,02

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4. Юрій Шенгур (Україна) — 28,07

6. Євгеній Богодайко (Україна) — 28,63

Напередодні на 100-метрівці на спині Шенгур виграв дебютну в кар'єрі золоту нагороду Паралімпійських ігор, а Трусов став срібним призером.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 50 нагород: 11 золотих, 18 срібних і 21 бронзова.

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями: чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

За всіма подіями сьомого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.