Серьоженко програв бронзовий фінал Паралімпіади-2024

Український фехтувальник Дмитро Серьоженко поступився у бронзовому фіналі Паралімпійських ігор-2024, що проходять у французькому Парижі.

Українець програв матч китайцю Ху Даолянгу з рахунком 5:15 у чоловічій рапірі (категорія В).

Напередодні Олена Федота-Ісаєва виграла для України першу медаль у фехтуванні. У малому фіналі вона з рахунком 15:3 перемогла представницю Китаю Ао Ланжу та виборола бронзову нагороду турніру з шаблі серед жінок у категорії В.

За всіма найважливішими подіями сьомого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.