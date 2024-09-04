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Серьоженко програв бронзовий фінал Паралімпіади-2024

Олександр Булава — 4 вересня, 19:57
Серьоженко програв бронзовий фінал Паралімпіади-2024
Facebook ‒ Dmitriy Serozhenko

Український фехтувальник Дмитро Серьоженко поступився у бронзовому фіналі Паралімпійських ігор-2024, що проходять у французькому Парижі.

Українець програв матч китайцю Ху Даолянгу з рахунком 5:15 у чоловічій рапірі (категорія В).

Напередодні Олена Федота-Ісаєва виграла для України першу медаль у фехтуванні. У малому фіналі вона з рахунком 15:3 перемогла представницю Китаю Ао Ланжу та виборола бронзову нагороду турніру з шаблі серед жінок у категорії В.

За всіма найважливішими подіями сьомого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.

Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024

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