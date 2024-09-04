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Знову четвертий: Ванзенко зупинився за крок від медалі Паралімпіади-2024

Олександр Булава — 4 вересня, 18:53
Знову четвертий: Ванзенко зупинився за крок від медалі Паралімпіади-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна була близька, щоб поповнити скарбничку черговими нагородами у плаванні.

У фінальному запливі на 200 метрів комплексним стилем (клас SM14) український плавець Дмитро Ванзенко став четвертим, а Василь Крайник показав шостий час.

1. 🥇Ніклас Беннет (Канада) — 2:06.05

2. 🥈 Ріс Дарбі (Велика Британія) — 2:08.61

3. 🥉Рікі Бетар (Австралія) — 2:08.69

4. Дмитро Ванзенко (Україна) — 2:09.86

...

6. Василь Крайник (Україна) — 2:13.72

Зазначимо, що Ванзенко у третій день Ігор також фінішував четвертим на 200-метрівці вільним стилем. До бронзової нагороди йому забракло 0,71 секунди.

За всіма найважливішими подіями сьомого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.

Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024

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