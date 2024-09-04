Україна перемогла Бразилію та вперше в історії вийшла до фіналу Паралімпіади-2024 у голболі

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, відбувся півфінальний матч чоловічого турніру з голболу між збірними України та Бразилії.

Українській команді протистояли паралімпійські чемпіони Токіо-2020, тож "синьо-жовті" вважалися аутсайдерами зустрічі.

Наші земляки здобули перемогу з рахунком 6:4 та вперше в історії вийшли у фінал Паралімпіади в голболі. П'ять результативних дій записав до свого активу Василь Олійник.

Таким чином, збірна України гарантувала собі здобуття нагороди. Питання лише якого ґатунку вона буде — золотою чи срібною.

Паралімпіада-2024 — Голбол

Півфінал, 4 вересня

Бразилія — Україна — 4:6 (2:3, 2:3)

У фіналі українцям протистоятиме переможець півфінального протистояння між Китаєм та Японією. Поєдинок за золото відбудеться у п'ятницю, 5 вересня. Початок о 19:30 за Києвом.

Нагадаємо, у чвертьфіналі збірна України залишила за бортом турніру команду Ірану.

За всіма найважливішими подіями сьомого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.