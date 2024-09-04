🥈 Стеценко здобула друге срібло на Паралімпійських іграх 2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у жіночому плаванні на 100 метрів вільним стилем серед представників класу S12.

Українка Ганна Стеценко фінішувала на другому місці.

Плавання. 100 метрів на спині. Жінки. S12

1. 🥇 Марія Гомеш Сантьяго (Бразилія) — 59,30

2. 🥈 Ганна Стеценко (Україна) — 1:00,39

3. 🥉 Аяно Цзудзіуті (Японія) — 1:01,05

Нагадаємо, на цій Паралімпіаді Ганна здобула уже дві нагороди. У дисципліні 400 м вільним стилем класу S13 вона стала бронзовою медалісткою. Також Стеценко виборола срібло на 100 м на спині у класі S12.

Нагадаємо, Україна зараз посідає 8 місце у медальному заліку, здобувши 48 медалей: 10 золотих, 17 срібних і 21 бронзових. За всіма подіями шостого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.