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Паралімпіада-2024. День 8. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 5 вересня, 21:15
Getty Images
Паралімпіада-2024. День 8. Текстова трансляція

5 вересня, у восьмий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 63 комплекти медалей у 15 видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 16 спортсменів та п'ять команд з України.

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За медалі гарантовано позмагаються легкоатлети Марія Помазан та Наталія Кобзар. Також у велошосе за нагаороду змагатиметься Павло Баль, а Костянтин Панасюк виступить у фіналі з паверліфтингу. До матчу за золото кваліфікувалася і збірна України з голболу.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію восьмого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.

21:40. 😴 На цьому восьмий змагальний день Паралімпійських ігор 2024 для України завершено! Тихої ночі й до зустрічі завтра зранку!

21:30. 🥇 Відбувся фінальний матч чоловічого турніру з голболу між збірними України та Японії. Команда Федора Дубровіна програла в овертаймі з рахунком 3:4.

На старті першого періоду японці швидко двічі забили, однак "синьо-жовті" змогли відігратися, тож на перерву перед другою 12-хвилинкою команди пішли за рівного рахунку 2:2.

Другий тайм не визначив переможця. Спочатку японці знову вийшли вперед, однак Антон Стрельчик, повернувшись на майданчик після заміни, оформив дубль.

Вирішальним виявився золотий гол в овертаймі. На жаль, забили його більш досвідчені японці, які стали паралімпійськими чемпіонами. Підопічні Федора Дубровіна ж задовольнилися срібними нагородами.

До слова, японці взяли реванш в українців за поразку (8:9) на груповому етапі. Наша команда вийшла в плейоф з другого місця, а Японія — з третього, здобувши одну перемогу в трьох матчах.

21:14. 🥉 У Парижі відбулася естафета 4х50 метрів комплексним стилем. Українці Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров та Ірина Пойда показали третій час та вибороли бронзу.

Перемогу здобула команда Китаю, яка встановила новий світовий рекорд — 2:24,83. Срібло в команди США.

1. 🥇 Китай — 2:24.83 WR

2. 🥈 США — 2:31.01

3. 🥉 Україна — 2:31.53

20:30. 🥎 Збірна України розпочинає фінальний матч проти Японії у голболі! Стежте за текстовою трансляцією поєдинку на Чемпіоні!

20:19. 🥈 Розіграний комплект медалей у бігу на 100 метрів серед представниць класу Т12, де змагаються спортсменки з порушенням зору. Українка Оксана Ботурчук, для якої це вже п'ята Паралімпіада в кар'єрі, подолала дистанцію за 12.17 секунди, що стало її найкращим результатом сезону та принесло їй срібло.

Для Оксани Ботурчук це 12-та медаль найпрестижніших змагань у світі паралімпійського спорту та друга у Парижі. З кожних Ігор вона поверталася з нагородами, а головного тріумфу досягла в Пекіні-2008, де виграла єдине в кар'єрі золото на 100-метрівці.

1. 🥇 Дюранд Еліас (Куба) — 11,81

2. 🥈 Оксана Ботурчук (Україна) — 12,17

3. 🥉 Катрін Мюллер-Роттгардт (Німеччина) — 12,26

20:08. 🏊‍♀️ Олексій Федина фінішував шостим у фіналі 100-метрівки брасом у класі SB13.

19:55. 🥉 Скарбничка збірної України поповнилася медаллю у дзюдо. У класі J2 Давид Хорава у ваговій категорії до 60 кг зумів перемогти у сутичці за бронзу представника Південної Кореї Лі Мін-дже (10:0).

На Паралімпіаді-2024 Хорава спочатку поступився алжирцю Ісхаку Ульдкуадеру (1:10), а у сутичці за право виходу до "бронзового фіналу" здолав чилійця Йоганна Ерреру (10:0).

19:17. 🥋 У вазі до 48 кг класу J2 35-річна Юлія Іваницька програла бронзовий фінал на чотири роки молодшій китаянці Лі Лік'їнг.

19:06. 🏊‍♂️ Розіграний комплект медалей у чоловічому плаванні на 100 метрів брасом (клас SB11). Українець Данило Чуфаров став бронзовим призером, показавши час 1:12,72

Для нього це вже третя медаль на Паралімпіаді-2024. Раніше Данило завоював бронзу на 100-метрівці на спині, клас S11, а також срібло на дистанції 200 метрів комплексним стилем серед представників класу SM11.

18:45. 🏊‍♂️ У фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S5 Олександр Комаров фінішував четвертим, програвши боротьбу за медаль одразу трьом китайцям.

18:28. 🥉 Анжела Гаврисюк здобула бронзу у ваговій категорії до 57 кілограмів серед представниць класу J1. Українка в бронзовому фіналі здолала Ульджон Амрієву з Узбекистану (10:0).

17:27. 🥇 Скарбничка збірної України поповнилася першою медаллю у дзюдо. У класі J1 Наталія Ніколайчик стала паралімпійською чемпіонкою у вазі до 48 кілограмів.

У фінальному поєдинку 37-річна українка перемогла на рік молодшу японку Шікузу Хангай — 11:0. На шляху до фіналу Ніколайчик спочатку здолала представницю Греції Еммануелу Масоуру (10:0), а в 1/2 розібралася з бразилійкою Росіклейдою Сілвою де Андраде — 10:1.

Для Наталії Ніколайчик це перша в кар'єрі золота й третя загалом медаль Паралімпійських ігор. Раніше вона ставала бронзовою призеркою у Лондоні-2012 та Токіо-2020.

16:09. 🥉 Українець Павло Баль зумів здобути бронзову медаль Паралімпіади-2024 у гендбайку. Він став першим представником України в історії, що виборов нагороду у цьому виді паравелоспорту.

Для 38-річного Павла це дебютні Паралімпійські ігри у велоспорті. Спортсмен родом зі Львову.

1. 🥇 Мітч Валіз (Нідерланди) — 1:33:12

2. 🥈 Лоїк Верно (Франція) — 1:34:27

3. 🥉 Павло Баль (Україна) — 1:37:03

15:30. 🏋️‍♀️ Костянтин Панасюк посів 8 місце в паверліфтингу, піднявши в першій спробі 170 кілограмів. 33-річному українцеві двічі не підкорилася вага 177 кілограмів.

15:05. 🤺 У чоловічому командному фехтуванні рапіристів на колісних кріслах українці слідом за жіночою збірною програли чвертьфінал. "Синьо-жовті" поступилися італійцям із рахунком 39:45 та вибули з боротьби за нагороди.

14:18. 🥋 Давид Хорава вийшов до бронзового фіналу у вазі до 60 кг (клас J2), перемігши у втішній сутичці чилійця Йоганна Ерреру. За медаль 36-річний українець позмагається проти Лі Мін-дже з Південної Кореї.

14:00. 🤺 У командному фехтуванні рапіристок на колісних кріслах жіноча збірна України у чвертьфіналі поступилася суперницям із Гонконгу (38:45) та вибула з боротьби за медалі.

13:50. 🥋 У вазі до 48 кг класу J2 35-річна Юлія Іваницька вийшла до бронзового фіналу, перемігши у втішній сутичці на 15 років молодшу представницю Індії Кокілу.

13:15. 🥋 У жіночій вазі до 57 кілограмів класу J1 Анжела Гаврисюк програла півфінальний матч американці Ліані Мутіа (0:1). На 26-річну українку чекає бронзова сутичка проти Ульджон Амрієвої з Узбекистану.

13:10. 🥋 У дзюдо 37-річна Наталія Ніколайчик вийшла до фіналу вагової категорії до 48 кг, клас J1. В 1/2 українка перемогла бразилійку Росіклейду Сілву де Андраде — 10:1. У поєдинку за золото Ніколайчик протистоятиме 36-річна японка Шікуза Хангай. Фінал відбудеться сьогодні о 17:00 за Києвом.

13:05. 🏃‍♀️ Оксана Ботурчук вийшла до фіналу в бігу на 100 метрів у класі Т12. 39-річна українська легкоатлетка забрала останню перепустку до медального забігу, подолавши дистанцію за 12,36 секунди.

12:55. 🏹 Україна вибула з боротьби в міксті стрільби з олімпійського лука. В 1/4 фіналу українці Анна-Вікторія Шевченко та Руслан Цимбалюк поступилися турецькій команді з рахунком 3:5.

12:30. 🏊‍♂️ Україна кваліфікувалася до фіналу змішаної естафети 4 по 50 метрів з комбінованого плавання (20 балів). Анна Гонтар, Денис Остапченко, Ярослав Семененко та Вероніка Коржова ввечері спробують здобути командну нагороду.

12:14. 🏃‍♀️ Розіграний комплект медалей у бігу на дистанції 100 метрів у класі T37. Українка Наталія Кобзар фінішувала з результатом 13,70 та опинилася на шостій позиції забігу.

Золото дисципліни здобула китаянка Вен Ксіоян, срібло виборола американка Тейлор Свансон, а трійку лідерок закрила її землячка Джейлін Робертс.

1. 🥇 Вен Ксіоян (Китай) — 12.52

2. 🥈 Тейлор Свансон (США) — 13.19

3. 🥉 Джейлін Робертс (США) — 13.29
...

6. Наталія Кобзар (Україна) — 13.70

12:00. 🏊‍♀️ Олексій Федина став фіналістом 100-метрівки брасом у класі SB13. Інший українець Роман Мичка показав найгірший час і не зможе поборотися за медаль.

11:54. 🥇 Розіграний комплект медалей у секторі зі штовхання ядра серед представниць класу F35. Українка Марія Помазан виграла золоту нагороду, продемонструвавши в першій спробі найкращий результат сезону — 12,75 метра.

Срібною призеркою стала 34-річна китаянка Джун Ванг, якій належать чинні світовий та паралімпійський рекорди. Цього разу чемпіонці Ріо-2016 в найкращій спробі вдалося показати результат 11,94 метра.

1. 🥇 Марія Помазан (Україна) — 12,75

2. 🥈 Джун Ванг (Китай) — 11,94

3. 🥉 Анна Нікольсон (Велика Британія) — 9,44

Для 35-річної Помазан це третє золото та п'ята загалом нагорода найпрестижніших змагань у параспорті. У Лондоні-2012 та Токіо-2020 Марії також не було рівних, а в Ріо-2016 вона стала срібною призеркою.

Одну з п'яти паралімпійських медалей Марія Помазан здобула 12 років тому у Лондоні в метанні диска, де стала віцечемпіонкою. Всі решта нагород виграні в коронній дисципліні — штовханні ядра.

11:45. 🔫 У стрільбі з пістолета на дистанції 50 метрів серед змішаних учасників класу SH1 Андрій Дорошенко посів 12 місце у кваліфікації, набравши 620,5 балів, та не зміг вийти до фіналу. Українцеві не вистачило лише 3,7 бала для потрапляння до фінальної вісімки.

11:37. 🥋 У жіночій вазі до 57 кілограмів класу J1 Анжела Гаврисюк впевнено здолала Алфію Тлеккабул із Казахстану (10:0) та пройшла до півфіналу. Наступною суперницею 26-річної українки буде американка Ліана Мутіа.

11:30. 🏊‍♀️ Жіноча кваліфікація на 100 метрів брасом у класі SB11 невдало завершилась для Катерини Ткачук та Марини Піддубної. Українки посіли останні місця у своїх запливах та не зможуть поборотися за медалі сьогодні ввечері.

11:22. 🥋 У класі J2 Юлія Іваницька (вага до 48 кг) та Давид Хорава (вага до 60 кг) вибули з боротьби за золото та спробують пройти до бронзових фіналів у втішних сутичках. У чвертьфіналі Іваницька програла Кахіде Еке з Туреччини (0:1), а Хорава виявився слабшим за представника Алжиру Ісхаку Ульдкуадеру.

11:15. 🏊‍♂️ Данило Чуфаров вийшов до вечірнього фіналу в плаванні на 100-метрівці брасом у класі SB11.

11:10. 🥋 У дзюдо Наталія Ніколайчик вийшла до півфіналу вагової категорії до 48 кг, клас J1. Українка без проблем здолала представницю Греції Еммануелу Масоуру — 10:0. Наступною суперницею Ніколайчик буде бразилійка Росіклейда Сілва де Андраде.

11:00. 🤺 У командному чоловічому турнірі рапіристів на кріслах колісних Україна автоматично вийшла до чвертьфіналу, оскільки збірна Іраку не вийшла на поєдинок.

10:45. 🏊‍♂️ У кваліфікаційному запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S5 Олександр Комаров отримав перепустку до фіналу, а інший українець Ярослав Семененко показав лише 11-й загальний час і не зможе поборотися за медаль сьогодні ввечері.

10:30. 👋🏻 Всім привіт! Розпочинаємо черговий день нашого паралімпійського марафону.

Паралімпіада-2024 текстова трансляція Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024