Паралімпіада-2024. День 8. Текстова трансляція

5 вересня, у восьмий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 63 комплекти медалей у 15 видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 16 спортсменів та п'ять команд з України.

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За медалі гарантовано позмагаються легкоатлети Марія Помазан та Наталія Кобзар. Також у велошосе за нагаороду змагатиметься Павло Баль, а Костянтин Панасюк виступить у фіналі з паверліфтингу. До матчу за золото кваліфікувалася і збірна України з голболу.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію восьмого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.