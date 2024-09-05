Паралімпіада-2024. День 8. Текстова трансляція
5 вересня, у восьмий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 63 комплекти медалей у 15 видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 16 спортсменів та п'ять команд з України.
За медалі гарантовано позмагаються легкоатлети Марія Помазан та Наталія Кобзар. Також у велошосе за нагаороду змагатиметься Павло Баль, а Костянтин Панасюк виступить у фіналі з паверліфтингу. До матчу за золото кваліфікувалася і збірна України з голболу.
Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію восьмого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.
21:30. 🥇 Відбувся фінальний матч чоловічого турніру з голболу між збірними України та Японії. Команда Федора Дубровіна програла в овертаймі з рахунком 3:4.
На старті першого періоду японці швидко двічі забили, однак "синьо-жовті" змогли відігратися, тож на перерву перед другою 12-хвилинкою команди пішли за рівного рахунку 2:2.
Другий тайм не визначив переможця. Спочатку японці знову вийшли вперед, однак Антон Стрельчик, повернувшись на майданчик після заміни, оформив дубль.
Вирішальним виявився золотий гол в овертаймі. На жаль, забили його більш досвідчені японці, які стали паралімпійськими чемпіонами. Підопічні Федора Дубровіна ж задовольнилися срібними нагородами.
До слова, японці взяли реванш в українців за поразку (8:9) на груповому етапі. Наша команда вийшла в плейоф з другого місця, а Японія — з третього, здобувши одну перемогу в трьох матчах.
21:14. 🥉 У Парижі відбулася естафета 4х50 метрів комплексним стилем. Українці Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров та Ірина Пойда показали третій час та вибороли бронзу.
Перемогу здобула команда Китаю, яка встановила новий світовий рекорд — 2:24,83. Срібло в команди США.
1. 🥇 Китай — 2:24.83 WR
2. 🥈 США — 2:31.01
3. 🥉 Україна — 2:31.53
20:19. 🥈 Розіграний комплект медалей у бігу на 100 метрів серед представниць класу Т12, де змагаються спортсменки з порушенням зору. Українка Оксана Ботурчук, для якої це вже п'ята Паралімпіада в кар'єрі, подолала дистанцію за 12.17 секунди, що стало її найкращим результатом сезону та принесло їй срібло.
Для Оксани Ботурчук це 12-та медаль найпрестижніших змагань у світі паралімпійського спорту та друга у Парижі. З кожних Ігор вона поверталася з нагородами, а головного тріумфу досягла в Пекіні-2008, де виграла єдине в кар'єрі золото на 100-метрівці.
1. 🥇 Дюранд Еліас (Куба) — 11,81
2. 🥈 Оксана Ботурчук (Україна) — 12,17
3. 🥉 Катрін Мюллер-Роттгардт (Німеччина) — 12,26
19:55. 🥉 Скарбничка збірної України поповнилася медаллю у дзюдо. У класі J2 Давид Хорава у ваговій категорії до 60 кг зумів перемогти у сутичці за бронзу представника Південної Кореї Лі Мін-дже (10:0).
На Паралімпіаді-2024 Хорава спочатку поступився алжирцю Ісхаку Ульдкуадеру (1:10), а у сутичці за право виходу до "бронзового фіналу" здолав чилійця Йоганна Ерреру (10:0).
19:06. 🏊♂️ Розіграний комплект медалей у чоловічому плаванні на 100 метрів брасом (клас SB11). Українець Данило Чуфаров став бронзовим призером, показавши час 1:12,72
Для нього це вже третя медаль на Паралімпіаді-2024. Раніше Данило завоював бронзу на 100-метрівці на спині, клас S11, а також срібло на дистанції 200 метрів комплексним стилем серед представників класу SM11.
17:27. 🥇 Скарбничка збірної України поповнилася першою медаллю у дзюдо. У класі J1 Наталія Ніколайчик стала паралімпійською чемпіонкою у вазі до 48 кілограмів.
У фінальному поєдинку 37-річна українка перемогла на рік молодшу японку Шікузу Хангай — 11:0. На шляху до фіналу Ніколайчик спочатку здолала представницю Греції Еммануелу Масоуру (10:0), а в 1/2 розібралася з бразилійкою Росіклейдою Сілвою де Андраде — 10:1.
Для Наталії Ніколайчик це перша в кар'єрі золота й третя загалом медаль Паралімпійських ігор. Раніше вона ставала бронзовою призеркою у Лондоні-2012 та Токіо-2020.
16:09. 🥉 Українець Павло Баль зумів здобути бронзову медаль Паралімпіади-2024 у гендбайку. Він став першим представником України в історії, що виборов нагороду у цьому виді паравелоспорту.
Для 38-річного Павла це дебютні Паралімпійські ігри у велоспорті. Спортсмен родом зі Львову.
1. 🥇 Мітч Валіз (Нідерланди) — 1:33:12
2. 🥈 Лоїк Верно (Франція) — 1:34:27
3. 🥉 Павло Баль (Україна) — 1:37:03
12:14. 🏃♀️ Розіграний комплект медалей у бігу на дистанції 100 метрів у класі T37. Українка Наталія Кобзар фінішувала з результатом 13,70 та опинилася на шостій позиції забігу.
Золото дисципліни здобула китаянка Вен Ксіоян, срібло виборола американка Тейлор Свансон, а трійку лідерок закрила її землячка Джейлін Робертс.
1. 🥇 Вен Ксіоян (Китай) — 12.52
2. 🥈 Тейлор Свансон (США) — 13.19
3. 🥉 Джейлін Робертс (США) — 13.29
...
6. Наталія Кобзар (Україна) — 13.70
11:54. 🥇 Розіграний комплект медалей у секторі зі штовхання ядра серед представниць класу F35. Українка Марія Помазан виграла золоту нагороду, продемонструвавши в першій спробі найкращий результат сезону — 12,75 метра.
Срібною призеркою стала 34-річна китаянка Джун Ванг, якій належать чинні світовий та паралімпійський рекорди. Цього разу чемпіонці Ріо-2016 в найкращій спробі вдалося показати результат 11,94 метра.
1. 🥇 Марія Помазан (Україна) — 12,75
2. 🥈 Джун Ванг (Китай) — 11,94
3. 🥉 Анна Нікольсон (Велика Британія) — 9,44
Для 35-річної Помазан це третє золото та п'ята загалом нагорода найпрестижніших змагань у параспорті. У Лондоні-2012 та Токіо-2020 Марії також не було рівних, а в Ріо-2016 вона стала срібною призеркою.
Одну з п'яти паралімпійських медалей Марія Помазан здобула 12 років тому у Лондоні в метанні диска, де стала віцечемпіонкою. Всі решта нагород виграні в коронній дисципліні — штовханні ядра.
10:45. 🏊♂️ У кваліфікаційному запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S5 Олександр Комаров отримав перепустку до фіналу, а інший українець Ярослав Семененко показав лише 11-й загальний час і не зможе поборотися за медаль сьогодні ввечері.
10:30. 👋🏻 Всім привіт! Розпочинаємо черговий день нашого паралімпійського марафону.