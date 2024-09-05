Кобзар не змогла принести Україні медаль в бігу на 100 метрів на Паралімпіаді-2024
На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у бігу на дистанції 100 метрів у класі T37.
Українка Наталія Кобзар фінішувала з результатом 13.70, та опинилася на шостій позиції забігу. Золото дисципліни здобула китаянка Вен Ксіоян, срібло виборола американка Тейлор Свансон, а трійку лідерок закрила її землячка Джейлін Робертс.
Біг на 100 метрів, жінки. T37
1. 🥇 Вен Ксіоян (Китай) — 12.52
2. 🥈 Тейлор Свансон (США) — 13.19
3. 🥉 Джейлін Робертс (США) — 13.29
...
6. Наталія Кобзар (Україна) — 13.70
Зазначимо, що Кобзар вже має три олімпійські медалі, дві з них вона здобула на цих Іграх. Це золото у бігу на 400 метрів та срібло у бігу на 200 метрів. Також в активі українки срібло Токіо-2020 у бігу на 400 м.
Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі у скарбничці України 53 медалі: 14 золотих, 18 срібних нагород і 21 бронзова.
За всіма найважливішими подіями восьмого дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити у текстовій трансляції Чемпіона.