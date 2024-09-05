Ніколайчик гарантувала третю медаль Паралімпійських ігор

37-річна українська дзюдоїстка Наталія Ніколайчик вийшла до фіналу вагової категорії до 48 кг у класі J1 та гарантувала мінімум срібло Паралімпійських іграх-2024.

У 1/2 фіналу українка перемогла бразилійку Росіклейду Сілву де Андраде з рахунком 10:1. У поєдинку за золото Ніколайчик протистоятиме 36-річна японка Шікуза Хангай. Фінал відбудеться сьогодні, 5 вересня. Початок — о 17:00 за Києвом.

Зазначимо, що Ніколайчик є дворазовою призеркою Паралімпіади. Раніше вона вже завойовувала бронзу в Лондоні-2012 та Токіо-2020.

Медаль Наталії Ніколайчик стане 54 в скарбничці збірної України у Парижі-2024. Наразі українці здобули 14 золотих, 18 срібних і 21 бронзову.

За всіма подіями восьмого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.