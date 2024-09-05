Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 5 вересня

5 вересня на Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна може поповнити медальну скарбничку новими нагородами, адже загалом протягом восьмого змагального дня буде розіграно 95 комплектів у 12 видах спорту.

За медалі гарантовано позмагаються легкоатлети Марія Помазан та Наталія Кобзар. Також у велошосе за нагаороду змагатиметься Павло Баль, а Костянтин Панасюк виступить у фіналі з паверліфтингу. До матчу за золото кваліфікувалася і збірна України з голболу.

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Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.

Усього у шостий змагальний день виступлять у Франції 16 спортсменів та 5 команд з України.

🔫 10:30. Стрільба — змішані, 50 м пістолет, клас SH1. Андрій Дорошенко

🏊‍♂️ 10:38. Плавання — чоловіки, 50 м вільний стиль, клас S5. Олександр Комаров, Ярослав Семененко

🥇11:00. 🏃 Легка атлетика — жінки, штовхання ядра, клас F35. Марія Помазан

🤺 11:00. Фехтування на кріслах колісних — чоловіки, рапіра, команди (старт з 1/8 фіналу)

🥋 11:00. Дзюдо — жінки, до 48 кг, клас J1. Наталія Ніколайчук (старт з чвертьфіналу)

🥋 11:00. Дзюдо — жінки, до 48 кг, клас J2. Юлія Іваницька (старт з чвертьфіналу)

🥋 11:00. Дзюдо — чоловіки, до 60 кг, клас J2. Давид Хорава (старт з чвертьфіналу)

🥋 11:00. Дзюдо — жінки, до 57 кг, клас J1. Анжела Гаврисюк (старт з чвертьфіналу)

🏊‍♂️ 11:09. Плавання — чоловіки, 100 м брас, клас SB11. Данило Чуфаров

🏊‍♂️ 11:19. Плавання — жінки, 100 м брас, клас SB11. Катерина Ткачук, Марина Піддубна

🏊‍♂️ 11:51. Плавання — чоловіки, 100 м брас, клас SB13. Олексій Федина, Роман Мичка

🥇12:09. 🏃Легка атлетика — жінки, 100 м, клас Т37. Наталія Кобзар

🏊‍♂️ 12:22. Плавання — змішана естафета, 4 по 50 м комбінована, 20 балів

🤺 12:30. Фехтування на кріслах колісних — жінки, рапіра, команди (старт з чвертьфіналу)

🏹 12:40. Стрільба з лука — змішані команди, олімпійський лук (старт з 1/8 фіналу)

🏃‍♀️ 12:51. Легка атлетика — 100 м, клас Т12. Оксана Ботурчук (півфінал)

🥇14:00. 🚴‍♂️Велошосе — чоловіки, групові перегони, клас H5. Павло Баль

🥇14:35. 🏋️‍♀️Паверліфтинг — чоловіки, до 59 кг. Костянтин Панасюк

🥇20:30. 🥅 Голбол — чоловіки. Україна — Японія

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Після семи змагальних днів наша збірна посідає 7 місце в медальному заліку, маючи 52 нагороди: 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзову.