🥈 Легендарна Ботурчук здобула 12-ту медаль Паралімпійських ігор

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у бігу на 100 метрів серед представниць класу Т12, де змагаються спортсменки з порушенням зору.

Українка Оксана Ботурчук, для якої це вже п'ята Паралімпіада в кар'єрі, подолала дистанцію за 12.17 секунд, що стало її найкращим результатом сезону та принесло їй срібло.

Золото здобула кубинка Дюранд Еліас, бронза у німкені Катрін Мюллер-Роттгардт.

Біг на 100 метрів, жінки. Клас Т12

1. 🥇 Дюранд Еліас (Куба) — 11.81

2. 🥈 Оксана Ботурчук (Україна) — 12.17

3. 🥉 Катрін Мюллер-Роттгардт (Німеччина) — 12.26

Для Оксани Ботурчук це 12-та медаль найпрестижніших змагань у світі паралімпійського спорту та друга у Парижі. З кожних Ігор вона поверталася з нагородами, а головного тріумфу досягла в Пекіні-2008, де виграла єдине в кар'єрі золото на 100-метрівці.

За всіма подіями восьмого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.