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🥇 Ніколайчик виграла для України перше золото Паралімпіади-2024 в дзюдо

Денис Шаховець — 5 вересня, 17:27
🥇 Ніколайчик виграла для України перше золото Паралімпіади-2024 в дзюдо
Наталія Ніколайчик
Getty Images

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, скарбничка збірної України поповнилася першою медаллю у дзюдо.

У класі J1 Наталія Ніколайчик стала паралімпійською чемпіонкою у вазі до 48 кілограмів. У фінальному поєдинку 37-річна українка перемогла на рік молодшу японку Шікузу Хангай — 11:0.

На шляху до фіналу Ніколайчик спочатку здолала представницю Греції Еммануелу Масоуру (10:0), а в 1/2 розібралася з бразилійкою Росіклейдою Сілвою де Андраде — 10:1.

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Для Наталії Ніколайчик це перша в кар'єрі золота й третя загалом медаль Паралімпійських ігор. Раніше вона ставала бронзовою призеркою у Лондоні-2012 та Токіо-2020.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 55 нагород: 15 золотих, 18 срібних і 22 бронзові.

За всіма подіями восьмого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024 Наталія Ніколайчик

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