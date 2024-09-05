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🥈 Україна вперше в історії виграла медаль Паралімпійських ігор у голболі

Денис Шаховець — 5 вересня, 21:30
🥈 Україна вперше в історії виграла медаль Паралімпійських ігор у голболі
Збірна України з голболу
IBSA Goalball

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, відбувся фінальний матч чоловічого турніру з голболу між збірними України та Японії. Команда Федора Дубровіна програла в овертаймі з рахунком 3:4.

На старті першого періоду японці швидко двічі забили, однак "синьо-жовті" змогли відігратися, тож на перерву перед другою 12-хвилинкою команди пішли за рівного рахунку 2:2.

Другий тайм не визначив переможця. Спочатку японці знову вийшли вперед, однак Антон Стрельчик, повернувшись на майданчик після заміни, оформив дубль.

Вирішальним виявився золотий гол в овертаймі. На жаль, забили його більш досвідчені японці, які стали паралімпійськими чемпіонами. Підопічні Федора Дубровіна ж задовольнилися срібними нагородами.

До слова, японці взяли реванш в українців за поразку (8:9) на груповому етапі. Наша команда вийшла в плейоф з другого місця, а Японія — з третього, здобувши одну перемогу в трьох матчах.

Паралімпіада-2024 — Голбол
Фінал, 5 вересня

Україна — Японія — 3:4 (2:2, 1:1, ОТ — 0:1)

Зазначимо, що Україна була представлена в голболі на Паралімпійських іграх лише вдруге в історії після Токіо-2020. Три роки тому здобути медаль нашим землякам не вдалося.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 60 нагород: 15 золотих, 20 срібних і 25 бронзових.

За всіма найважливішими подіями сьомого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.

Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024 Голбол

Паралімпіада-2024

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