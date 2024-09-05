🥉 Чуфаров став бронзовим призером Паралімпіади-2024 на дистанції 100 метрів брасом

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у чоловічому плаванні на 100 метрів брасом (клас SB11)

Українець Данило Чуфаров став бронзовим призером. Він показав час 1:12,72

Плавання. 100 метрів комплексним стилем, чоловіки. SB11.

1. 🥇 Рогір Дорсман (Нідерланди) — 1:11,07

2. 🥈 Ян Бозун (Китай) — 1:12,26

3. 🥉 Данило Чуфаров (Україна) — 1:12,72

Для нього це вже третя медаль на Паралімпіаді-2024. Раніше Данило завоював бронзу у плаванні на 100 м на спині, клас S11, а також срібло на дистанції 200 метрів комплексним стилем серед представників класу SM11.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 57 нагород: 15 золотих, 18 срібних і 24 бронзові.

За всіма подіями восьмого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.