🥉 Баль став бронзовим призером Паралімпіади-2024 у шосейній гонці

Представник України Павло Баль зумів здобути бронзову медаль Паралімпіади-2024 у гендбайку.

Він став першим українцем в історії, що виборов нагороду у цьому виді паравелоспорту.

Гендбайк. Men's H5. Дистанція 56,8 км.

1. 🥇 Мітч Валіз (Нідерланди) — 1:33:12

2. 🥈 Лоїк Верно (Франція) — 1:34:27

3. 🥉 Павло Баль (Україна) — 1:37:03

Для 38-річного Павла — це дебютні Паралімпійські ігри у велоспорті. Спортсмен родом зі Львову.

Україну він представляв на зимовій Паралімпіаді-2022, де виступав у біатлоні й лижних перегонах. Його найкращим результатом стало шосте місце в біатлонній гонці на середній дистанції (10 км). Також у доробку Павла є дві медалі лижних чемпіонатів світу: золото й бронза.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі у скарбничці України 54 медалі: 14 золотих, 18 срібних нагород і 22 бронзова.

За всіма найважливішими подіями восьмого дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити у текстовій трансляції Чемпіона.