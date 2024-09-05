🥇 Помазан виграла третє в кар'єрі золото Паралімпійських ігор

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у секторі зі штовхання ядра серед представниць класу F35.

Українка Марія Помазан виграла золоту нагороду, продемонструвавши в першій спробі найкращий результат сезону — 12,75 метра.

Срібною призеркою стала 34-річна китаянка Джун Ванг, якій належать чинні світовий та паралімпійський рекорди. Цього разу чемпіонці Ріо-2016 в найкращій спробі вдалося показати результат 11,94 метра.

Штовхання ядра, жінки. Клас F35

1. 🥇 Марія Помазан (Україна) — 12,75

2. 🥈 Джун Ванг (Китай) — 11,94

3. 🥉 Анна Нікольсон (Велика Британія) — 9,44

Для 35-річної Помазан це третє золото та п'ята загалом нагорода найпрестижніших змагань у параспорті. У Лондоні-2012 та Токіо-2020 Марії також не було рівних, а в Ріо-2016 вона стала срібною призеркою.

Одну з п'яти паралімпійських медалей Марія Помазан здобула 12 років тому у Лондоні в метанні диска, де стала віцечемпіонкою. Всі решта нагород виграні в коронній дисципліні — штовханні ядра.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 53 нагороди: 14 золотих, 18 срібних і 21 бронзова.

За всіма подіями восьмого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.