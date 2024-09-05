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🥉 Хорава здобув бронзову медаль Паралімпіади-2024 в дзюдо

Руслан Травкін — 5 вересня, 19:55
🥉 Хорава здобув бронзову медаль Паралімпіади-2024 в дзюдо
Давид Хорава (у білому)
International judo. Фото ілюстративне

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, скарбничка збірної України поповнилася медаллю у дзюдо.

У класі J2 Давид Хорава у ваговій категорії до 60 кг зумів перемогти у сутичці за бронзу представника Південної Кореї Лі Мін-дже (10:0).

На Паралімпіаді 36-річний Хорава спочатку поступився алжирцю Ісхаку Ульдкуадеру (1:10), а у сутичці за право виходу до "бронзового фіналу" здолав чилійця Йоганна Ерреру (10:0).

Зазначимо, що на Паралімпіаді-2012 Хорава став чемпіоном, а через чотири роки у Ріо додав і бронзову нагороду. Тоді він виступав у ваговій категорії до 66 кг.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 57 нагород: 15 золотих, 18 срібних і 24 бронзові.

За всіма подіями восьмого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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