Паралімпіада-2024. День 7. Текстова трансляція
4 вересня, у сьомий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 75 комплектів медалей у 10 видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 33 спортсмени та чотири команди з України.
За медалі гарантовано позмагаються легкоатлети Ярослав Окпінський, Микола Райський, Марія Шпатківська та Анастасія Москаленко. Також Україна представлена у фіналі змішаної естафети з плавання 4х100 вільним стилем.
Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію сьомого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.
11:40. 🏊♂️ Ярослав Денисенко, Максим Веракса та Ілля Яременко вийшли до фіналу 100-метрівки вільним стилем у класі S12. Причому Денисенко та Веракса фінішували в своєму запливі відповідно першим та другим.