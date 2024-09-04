Паралімпіада-2024. День 7. Текстова трансляція

4 вересня, у сьомий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 75 комплектів медалей у 10 видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 33 спортсмени та чотири команди з України.

Читайте також : Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 4 вересня

За медалі гарантовано позмагаються легкоатлети Ярослав Окпінський, Микола Райський, Марія Шпатківська та Анастасія Москаленко. Також Україна представлена у фіналі змішаної естафети з плавання 4х100 вільним стилем.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію сьомого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.