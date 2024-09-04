Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 4 вересня

4 вересня на Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна може поповнити медальну скарбничку новими нагородами, адже загалом протягом сьомого змагального дня буде розіграно 75 комплектів у 10 видах спорту.

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За медалі гарантовано позмагаються легкоатлети Ярослав Окпінський, Микола Райський, Марія Шпатківська та Анастасія Москаленко. Також Україна представлена у фіналі змішаної естафети з плавання 4х100 вільним стилем.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.

Усього у шостий змагальний день виступлять у Франції 33 спортсмени та чотири команди з України.

🏊‍♂️10:30. Плавання — чоловіки, 100 м вільний стиль, клас S12. Максим Веракса, Ілля Яременко, Ярослав Денисенко

🔫 10:30. Стрільба — змішаний розряд, 50 м пістолет, клас SH1. Олексій Денисюк

🏹 10:34. Стрільба з лука — чоловіки, олімпійський лук. Руслан Цимбалюк (1/16 фіналу)

🏊‍♂️ 10:37. Плавання — жінки, 100 м вільний стиль, клас S12. Ганна Стеценко

🤺 10:40. Фехтування на кріслах колісних — чоловіки, рапіра, категорія В. Олег Науменко, Дмитро Серьоженко (старт з 1/8 фіналу)

🏊‍♂️ 10:45 Плавання — чоловіки, 200 м комплексне плавання, клас SM14. Дмитро Ванзенко, Василь Крайнік

🏓 11:00. Настільний теніс — жінки, особистий розряд, клас WS6. Марина Литовченко (чвертьфінал)

🤺 11:10. Фехтування на кріслах колісних — жінки, рапіра, категорія В. Надія Дьолог (старт з 1/8 фіналу)

⚾️ 11:30. Боча — змішані пари, клас BC4. Україна — Канада (чвертьфінал)

🤺 11:40. Фехтування на кріслах колісних — чоловіки, рапіра, категорія А. Андрій Демчук (старт з 1/8 фіналу)

🏊‍♂️ 11:47. Плавання — жінки, 50 м брас, клас SB3. Марина Вербова

🏊‍♂️ 11:57. Плавання — чоловіки, 50 м вільний стиль, клас S7. Євгеній Богодайко, Андрій Трусов, Юрій Шенгур

🏊‍♂️ 12:04. Плавання — жінки, 100 м вільний стиль, клас S7. Вероніка Коржова

🥇 12:10. 🏃‍♂️ Легка атлетика — чоловіки, 400 м, клас Т37. Ярослав Окапінський, Микола Райський

🤺 12:10. Фехтування на кріслах колісних — жінки, рапіра, категорія А. Наталія Морквич (старт з 1/8 фіналу)

🥇 12:47. 🥏 Легка атлетика — жінки, штовхання ядра, клас F46. Марія Шпатківська

🏐 13:00. Волейбол сидячи — чоловіки. Україна — Франція (матч за 7 місце)

🏹 13:07. Стрільба з лука — чоловіки, олімпійський лук. Василь Наумчук (1/8 фіналу)

🔫 13:30. Стрільба — змішаний розряд, 50 м гвинтівка, клас SH2. Віталій Плакущий, Василь Ковальчук

🏓 14:00. Настільний теніс — чоловіки, особистий розряд, клас WS5. Іван Май (чвертьфінал)

⚾️ 14:30. Голбол — чоловіки. Україна — Бразилія (півфінал)

🚴 14:51. Велошосе — чоловіки, роздільна гонка, клас С5. Єгор Дементьєв

🚴 15:57. Велошосе — чоловіки, роздільна гонка, клас Н5. Павло Баль

🏓 19:00. Настільний теніс — чоловіки, особистий розряд, клас МS8. Віктор Дідух (чвертьфінал)

🏓 20:00. Настільний теніс — чоловіки, особистий розряд, клас МS8. Максим Ніколенко (чвертьфінал)

🥇 20:00. 🥏 Легка атлетика — жінки, штовхання ядра, клас F32. Анастасія Москаленко

🏃‍♂️ 20:33. Легка атлетика — жінки, 100 м, клас Т12. Оксана Ботурчук

🥇 20:58. 🏊‍♂️ Плавання — змішана естафета 4х100 м вільним стилем, 49 балів

🏃‍♂️ 22:45. Легка атлетика — жінки, 100 м, клас Т37. Наталія Кобзар

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Після шести змагальних днів наша збірна посідає 7 місце в медальному заліку, маючи 45 нагород: 9 золотих, 15 срібних та 21 бронзову.