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Паралімпіада-2024. День 4. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 1 вересня, 09:30
Getty Images
Паралімпіада-2024. День 4. Текстова трансляція

1 вересня, у четвертий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 63 комплекти медалей у 16 видах спорту.

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У медальних фіналах виступлять стрибунка у висоту Оксана Зубковська, веслувальники Анна Шеремет, Роман Полянський, Дарія Котик та Станіслав Самолюк, триатлоністка Аліса Колпакчи, плавчиня Вероніка Коржова, а також Вікторія Шпачинська, яка змагається у секторі штовхання ядра.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію третього змагального дня Паралімпійських ігор 2024.

10:15. 🏸 У бадмінтоні Оксана Козина, яка виступає у класі SL3, в 1/4 фіналу здобула вольову перемогу над Халіме Їлдиз із Туреччини та виборола путівку до півфіналу турніру!

09:30. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Продовжуємо наш паралімпійський марафон. Українська бадмінтоністка Оксана Козина, яка виступає у класі SL3, розпочинає матч 1/4 фіналу проти представниці Туреччини Халіме Їлдиз.

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