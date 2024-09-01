Паралімпіада-2024. День 4. Текстова трансляція
1 вересня, у четвертий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 63 комплекти медалей у 16 видах спорту.
У медальних фіналах виступлять стрибунка у висоту Оксана Зубковська, веслувальники Анна Шеремет, Роман Полянський, Дарія Котик та Станіслав Самолюк, триатлоністка Аліса Колпакчи, плавчиня Вероніка Коржова, а також Вікторія Шпачинська, яка змагається у секторі штовхання ядра.
Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію третього змагального дня Паралімпійських ігор 2024.
09:30. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Продовжуємо наш паралімпійський марафон. Українська бадмінтоністка Оксана Козина, яка виступає у класі SL3, розпочинає матч 1/4 фіналу проти представниці Туреччини Халіме Їлдиз.